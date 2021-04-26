Создавать ВСК по "вагнеровцам" отказалась Рада

Верховная Рада не приняла постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) парламента по вопросам расследования по делу "вагнеровцев".

За соответствующее постановление №4105, которое инициировала фракция партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", народные депутаты отдали 92 голоса "за" при минимально необходимых 226. Нардепы из пропрезидентской фракции "Слуга народа" отдали всего 12 голосов, что и предопределило провал голосования.

Согласно постановлению, должен был возглавить ВСК народный депутат из фракции "Голос" Роман Костенко, а его заместителем стать член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

После провала голосования за эту инициативу глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил народным депутатам поддержать другое постановление, которое предусматривает создание одной ВСК для расследования возможных преступлений представителей государственной власти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как следует из комментария Арахамии, эта комиссия займется не только "вагнеровцами", но и возможной "зрадой" Петра Порошенко, который, по версии СМИ имел во времена своего президентского правления контакты с Виктором Медведчуком, а через него - с руководством России.

Эту инициативу парламент одобрил. За ее принятие нардепы отдали 252 голоса "за".

Согласно постановлению, председателем ВСК избирали Марьяну Безуглую (фракция "Слуга народа").

Кроме того, в состав комиссии вошли Алексей Жмеренецкий, Александр Завитневич, Александр Мережко, Юрий Мисягин, Елена Хоменко, Святослав Юраш (все от фракции "Слуга народа"), Ренат Кузьмин ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), которого избрали заместителем председателя ВСК, а также Игорь Гузь (депутатская группа "Партия "За майбутне" и Николай Люшняк (группа "Довира").

Эти события прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Рада проголосовала (252 голоса) за создание другой Временной следственной комиссии по расследованию противоправных действий руководства страны, которые привели к угрозе суверенитета и нацбезопасности.

Это такой "финт ушами" от "слуг".

Провалив создание ВСК по вагнеровцам, Слуги народа предложили создать "комплексную ВСК", которая бы расследовала и "вагнеровцев", и отношения Порошенко и Медведчука. Тем самым перебив "зрадой" Порошенко негативный для Офиса президента информационный фон вокруг "зрады" по вагнеровцев.

То есть как бы и расследование будет, и по "вагнеровцам" тоже. Но понятно, что главный упор будет на отношения Порошенко с Медведчуком и Россией", - объясняет произошедшее "Политика страны".