Лавров и Блинкен не сказали состоится ли встреча Путина и Байдена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров 19 мая провели встречу в Рейкьявике. Стороны обсудили российско-американские отношения и перспективы их развития.

Однако ни в Москве, ни в Вашингтоне по итогам переговоров не сделали заявлений о встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, речь во время переговоров шла о том, чтобы начать диалог по стратегической стабильности, рассматривая все аспекты и факторы, влияющие на нее: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные.

"Я не увидел отказа (США - Ред.) от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать", - заявил Сергей Лавров.

По его словам, стороны также договорились продолжать совместные действия, "которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают".

"Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, и Афганистан, где активно работает расширенная тройка в составе России, Китая, США, Пакистана", - сказал он.

Лавров заявил, что он нашел у американских коллег понимание по вопросу о необходимости прекращения "посольских войн", начавшихся в конце 2016 года по инициативе администрации тогдашнего президента США Барака Обамы и обернувшихся чередой взаимных высылок дипломатов и арестов дипломатической собственности.

"Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам", - сообщил Лавров.

В заявлении США по итогам встречи Лаврова и Блинкена говорится, что Вашингтон нацелен на выстраивание "более стабильных и предсказуемых отношений с Россией".

"Госсекретарь подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам. Госсекретарь ясно дал понять, что России следует освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они вернулись домой. Он выразил глубокую обеспокоенность в связи с продолжающимся российским военным развертыванием в Украине и рядом с ней, действиями властей РФ в отношении радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа / Радио Свобода", здоровьем Алексея Навального, преследованием оппозиционных организаций и другими вопросами", - сказано в заявлении Госдепа США.

После этого собщается, что обсуждался армяно-азербайджанский конфликт и "сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу народам двух стран", включая "Афганистан, стратегическую стабильность, сворачивание ядерных программ Ирана и КНДР".

При этом ни российская, ни американская сторона в своих заявлениях не стала говорить о перспективах встречи президентов двух государств, провести которую предложил Джо Байден.

Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, дала ли Россия добро на саммит, заявил: "Мы не таможня, чтобы давать добро".