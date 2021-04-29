 

Украинскую сторону в блокировании работы ТКГ по Донбассу обвинил Грызлов

Политика Сегодня, 10:1577
Украинскую сторону в блокировании работы ТКГ по Донбассу обвинил Грызлов

Полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов подвел итоги очередного ее заседания.

По словам политика, украинские власти уходят от прямого диалога с Донбассом и блокируют работу ТКГ, тем самым превращаясь в партию войны.

Слова Грызлова цитирует ТАСС.

"В области политического урегулирования представителями ОРДЛО было выдвинуто предложение разблокировать совместную работу Киева и Донбасса над проектом дорожной карты по урегулированию конфликта в соответствии с минскими соглашениями. При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована. Закономерно возникает вопрос, желает ли Украина закончить конфликт, или это не входит в ее планы", - сказал Грызлов.

Он добавил, что "с самого начала заседания киевская сторона блокировала приглашение представителей ОРДЛО к переговорному процессу" и оценил такую позицию Киева как крайне негативную и только усугубляющую ситуацию.

По его словам, представитель Украины в ТКГ "обвинил ОБСЕ в недостаточной активности по достижению результата на переговорах о реализации мер от 22 июля 2020 года, по усилению перемирия, а также попытался дезавуировать работу над проектом дорожной карты".

"Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются, и они стали более интенсивными накануне встречи контактной группы по всей линии соприкосновения. Наказывать своих силовиков за действия, нарушающие режим прекращения огня и приводящие зачастую к трагическим последствиям, Киев не планирует", - констатировал он.

Даже в условиях "формально действующего режима прекращения огня", по словам Грызлова, "Украина отказывается предоставлять Донбассу гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате действий украинских силовиков".

Грызлов полагает, что власти Украины ограничивают работу альтернативных СМИ и занимаются преследованием политиков, выступающих за мир и диалог с Донбассом, чем реализуют политику радикальных националистов.

"Для граждан Украины крайне важно, чтобы работа контактной группы была публичной, чтобы предпринимаемые шаги по урегулированию конфликта были известны всем. Но сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию: ограничивается работа альтернативных СМИ, киевская власть продолжает и расширяет преследование тех украинских политиков и общественных деятелей, кто выступает за мир и диалог с Донбассом, за честный общественный диалог внутри Украины. Нынешняя украинская власть стремительно превращается в партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники. И то, что она создает Украине все больше проблем, - не случайно. Киев реализует политику радикальных украинских националистов", - сказал он.

Позиция киевской делегации, заявил Грызлов, раз за разом приводит к срывам любой возможности диалога между представителями Киева и Донбасса, "сводя на нет урегулирование, что закономерно формирует крайне негативное отношение к украинской власти на Донбассе".

Следующее заседание ТКГ назначено на 9 июня.

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