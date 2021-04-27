В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что есть "определенные наброски возможных тем к обсуждению".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идет подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны — мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие", — говорит Песков.

По его словам, есть "определенные наброски возможных тем к обсуждению".

"…Процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные", — заявил представитель Путина.