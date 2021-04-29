За невыполнение требований инспектора Высшего совета правосудия одобрила штрафы Рада

Верховная Рада поддержала и приняла за основу законопроект №5069 президента Владимира Зеленского, предусматривающий установление административной ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия (ВСП).

Голоса "за" отдали 246 нардепов.

Документом предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП относительно предоставления информации или документов, а также за предоставление заведомо ложной информации на запрос, в том числе несоблюдение установленных законом сроков.

Такое нарушение хотят наказывать штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан - 850-2550 гривен.