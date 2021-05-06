 

Референдум по Донбассу, "приговор" Порошенко и "слабак" Байден. Главные выводы из пресс-конференции Зеленского

Политика Сегодня, 20:4262
Референдум по Донбассу, "приговор" Порошенко и "слабак" Байден. Главные выводы из пресс-конференции Зеленского

Владимир Зеленский дал сегодня свою третью по счету пресс-конференцию. "Страна" вела оттуда подробный репортаж.

"Страна" выбрала главные посылы президента и проанализировала их. 

Референдум по Донбассу и встреча с Путиным

На пресс-конференции по поводу конфликта на востоке Украины прозвучал ряд более-мене конкретных тезисов. 

Во-первых, Зеленский заявил, что собирается провести по вопросу Донбасса первый общенациональный референдум. На него вынесут разные планы того, что делать с конфликтом дальше.

Но сделано это будет лишь в том случае, если не сработает "план А" - то есть тот, который реализуется сейчас. А именно - реинтеграция территорий в рамках действующих переговорных форматов. Зеленский тут говорил о нормандском и почти не упоминал Минский. 

К слову, на урегулирование по "плану А" Зеленский год назад, на такой же пресс-конференции, давал себе год. Но сегодня он дал понять, что этот срок будет продлен, поскольку все расчеты смешал коронавирус. 

Правда, непонятно как: в мае 2020 года уже бушевала пандемия, и было понятно, что личные встречи лидеров будут резко ограничены. То есть на деле скорее всего это лишь отговорки, чтобы скрыть отсутствие прогресса по Донбассу. 

Прозвучала еще одна отговорка - Зеленский заявил, что в урегулировании "99 процентов зависит от РФ". Понятно, что решить вопрос, имея на руках 1% козырей, практически невозможно. Поэтому президент по сути выписал себе индульгенцию на любые неудачи. 

Из других заявлений Зеленского становится понятно, что главная цель для него сегодня по Донбассу - это встреча с Путиным лично. 

"Я думаю, что помимо нормандского формата, будет прямой диалог с президентом Российской Федерации. А помимо этого я вижу формат с привлечением США в эту дискуссию", - сказал президент. И проинформировал, что между Офисом президента и Москвой по этому поводу установлен прямой контакт. 

Перспективы встречи Зеленского и Путина пока туманны - слишком разные взгляды у Киева и Москвы на цель рандеву. Но украинский президент уже серьезно пиарится на теме этой встречи. Как это было и после избрания, где Зе добивался общения с Путиным в Нормандском формате. 

Тогда общение ничем толком не закончилось, и сдвигов по Донбассу никаких не было. Но рейтинг Зеленского сразу после парижской поездки пошел вверх. Не исключено, что и данная попытка увидеться с Путиным имеет те же прикладные цели - без реальных подвижек по Донбассу с обеих сторон. 

И есть большие сомнения, что Кремль станет помогать рейтингу Зеленского вырасти без существенных шагов навстречу с украинской стороны. А их, судя по двум годам президентства Зе, никто делать уже не собирается. 

Опасения от "зрады" Байдена, Меркель и Макрона

Президент проявил довольно необычный для украинского политика пессимизм относительно международной поддержки страны. Обычно и Зеленский, и его предшественник и прочие госдеятели заявляют нечто вроде "весь мир с нами". Но сейчас тон выступления был совсем другой. 

Во-первых, Зе пожурил лидеров Германии и Франции. Он упрекнул их в том, что "поддержка могла быть больше". И сказал, что позиция стран-лидеров Евросоюза в отношении России "стала слабее". 

Президент связал это с достройкой "Северного потока-2", которая вошла в финальную стадию и уклонилась от санкций США. Он предположил, что на власти Германии давит бизнес. 

Газопровод стал поводом и для опасений Зеленского по поводу самого Джо Байдена. 

Президент заявил, что есть риски от запланированной встречи президентов США и России - отмена санкций по "Северному потоку". "Это будет проигрыш США и личный президента Байдена, серьезная геополитическая победа РФ и новое перераспределение сил и влияния", - заявил Зе. 

Он не исключил, что США на такое пойдут, если "будут размениваться на что-то очень серьезное. Меня это беспокоит". 

Очевидно, что недавнее решение Белого дома не вводить санкций против газопровода сильно озаботило власти Украины. И, хотя в случае поражения партии Меркель на выборах в Германии (а точнее в ходе прихода к власти "зеленых", настроенных против СП-2) "поток" еще могут заблокировать, настроения в Киеве, как видим, царят пессимистические. 

Но "накат" на самого Байдена объясняется еще, видимо, и тем, что США в последнее время всячески давали понять, что никакой военной поддержки в противостоянии с Россией не окажут. Ничего хорошего по этому поводу, видимо, не привез из Вашингтона в Киев и госсекретарь Блинкен. 

Учитывая при этом отсутствие кредитов и требования Запада передать ему контроль над судами и госкомпаниями - понятно, почему Зеленский не может скрыть раздражения. 

Может ли это стать прелюдией к изменению позиции по Донбассу и по выполнению политической части Минских соглашений (по логике "Запад нам не помогает, поэтому мы вынуждены идти на компромиссы с Москвой)? Пока, как писалось выше, в это не особо верится. Но кто знает, что будет в будущем.

Зеленский и олигархи

Президент пообещал, что на следующей неделе опубликуют законопроект об олигархах и перечислил главные критерии, по которым бизнесмена признают олигархом:

"Есть три главные пункта: влияние на медиа в том или ином виде, участие в политической жизни страны, влияния не депутатов, чиновников, министров, имеет партии или не имеет, финансирует партию или не финансирует. И еще - сумма на счетах. Сумма активов. Она тоже повлияет. При объединении трех этих признаков человек автоматически попадет в реестр олигархов. А что им будет запрещено? Это потом. Если они попали в этот реестр, им много вещей будет запрещено", - рассказал Зеленский. 

По его мнению, таким образом у крупного бизнеса заберут влияние на политику.

"Мы не хотим убить большой бизнес. Но мы точно убиваем понятия, содержание и влияние олигархических кругов. Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политиков, чиновников - не может быть. Но если это будет, эти люди получат билет с надписью "Олигарх"... И тогда они могут потерять значительную часть активов, которые находятся за рубежом. Не благодаря санкциям Украины. А благодаря появлению на законодательном уровне такого понятия как олигарх". 

При этом, судя по сбивчивым объяснениям президента, санкции все же будут - когда бизнесмены окажутся в специальном "реестре олигархов". Хотя и не сразу.

"Им дадут время избавиться от этого влияния. Глухого угла для них не будет", - пообещал Зеленский.

Еще один пункт законопроекта - чиновникам будет запрещено непублично встречаться с крупными бизнесменами. Вопрос, как это будет сделано - не из праздных. Видимо, ко всем приставят наружное наблюдение. 

В контексте олигархии, Зеленский чуть атаковал Рината Ахметова. Он заявил, что малый и средний бизнес не будут платить больше налогов, крупный - будет, говорит Зеленский. Так он ответил на вопрос журналиста телеканала Ахметова "Украина 24" по поводу повышения налогов.

Он сказал, что понимает почему задается такой вопрос - потому что власти хотят увеличить налоги на железную руду, которую добывает Ахметов. И сказал, что повышать будут налоги на руду будут, чтобы изъять сверхприбыль.

При этом на вопрос, будут ли санкции против Игоря Коломойского, Зеленский прямо не ответил, предложив журналисту "следить по пятницам за СНБО". 

Понятно, что закон, если его примут, станет очередной "дубинкой" лично для Зеленского и его Совбеза по влиянию на крупный бизнес. Поскольку механизм документа, судя из слов президента, завязан на санкции, а не судебно-юридические процедуры. 

Кстати, под него может попасть и сам Зеленский. На пресс-конференции у него спросили, что он делал в квартире у бизнесмена Тимура Миндича, связанного с Игорем Коломойским. На что президент рассказал душещипательную историю.

"Студия квартал 95 вместе с Миндичем ,зная что я буду дома в своей квартире в свой ДР, сделали мне сюрприз. И позвали меня в эту квартиру. Я поднялся на несколько этажей вверх и зашел. Кстати, да, был супер-сюрприз

Кстати, в этой квартире нет даже ремонта и они сделали такой типа прикол. Они принесли музыкальные инструменты, там не было никаких звезд. Там были только Студия квартал 95, которая пригласила меня. Они играли для меня песни, с которыми мы прошли долгий и серьезный путь от КВН от 95 Квартала. Многие песни связаны со мной.

Многие из них я написал. Это песни, которые мы вместе пели. Нас было около 30 человек. Это весь коллектив. Они были со своими женами. Вот что происходило. И я даже не понимаю, в чем тут большой государственный секрет".

То есть Зеленский уже сейчас нарушает законопроект, который сам же и написал. 

Допустил след СБУ в деле Шеремета

Несколько вопросов президенту коснулись дела убитого журналиста Павла Шеремета. Не так давно последний обвиняемый покинул тюрьму. 

У Зеленского спросили, что теперь будет с Аваковым и когда уже будет поставлена точка в деле.

Президент устранился от прямых ответов. Но ряд его тезисов более-менее очевиден.

Во-первых, он дал понять, что не до конца верит обвинению и виновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь. 

С последней президент даже переписывается, что он продемонстрировал журналистам на пресс-конференции. "Если бы я был на 100% уверен (в ее виновности - Ред.), я бы с ней не переписывался", - заявил президент. 

Наверняка этот перфоманс был домашней заготовкой. Но он показателен в том смысле, что Зеленский хочет быть своим для тусовки националистов и порохоботов, которые нападают на власть из-за ареста волонтеров. При этом он ничего не сказал об убийстве Бузины. 

Во-вторых, Зеленский сказал, что если обвиняемых в убийстве Шеремета осудили незаконно, то он будет иметь разговор с Аваковым о его соответствии занимаемой должности.

Правда, приговор суда ожидается еще не скоро. Поэтому разговор, видимо, будет отложен в долгий ящик. Хотя, если нужен будет повод для увольнения Авакова, процесс могут ускорить, надавив на суд с целью оправдания обвиняемых. 

В-третьих, президент допустил, что контрразведка СБУ времен Порошенко могла иметь отношение к убийству Шеремета. 

"Сложно сказать. Вероятность причастности за время той каденции тех или иных лиц, которые могли быть связаны с контрразведкой, наверное есть", - не очень уверенно сказал Зеленский.

Об этой версии "Страна" писала уже несколько лет назад. В прошлом году о ней говорил и глава МВД Арсен Аваков. А сейчас наконец заявил и президент.

Только вот ни тогда, ни сейчас, никаких уголовно-процессуальных выводов из этих догадок не сделано. Поскольку курс на выведение из-под ответственности Порошенко и его окружения продолжается.  

О "приговоре" Порошенко

Зеленскому задали вопрос - стал ли он приговором Петру Порошенко, как обещал во время знаменитых дебатов на стадионе. 

Зеленский ответил настолько сбивчиво, насколько вообще это было возможно. Говорил долго. Но так и не ответил, почему Порошенко до сих пор на свободе.

В конце концов договорился до того, что он уже и так "стал приговором Порошенко", просто потому что пошёл в президенты.

Вот полная цитата Зеленского насчет Порошенко:

"Насчет Петра Порошенко, у меня нет с ним никаких сантиментов, никаких разговоров, хотя он очень хотел, как Виталий Владимирович. Но он приходит, а этот, слава Богу, не приходит, мне так легче жить и работать.

Они все хотят со мной договариваться. Я человек, который от природы не способен на это. Поэтому, считаю, им не повезло

Я уже стал его приговором, он просто не понимает, что произошло. 

Он много чего, я считаю, сделал, серьезного, плохого, когда был президентом Украины. Все это догонит, это карма. Кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхностно, что сделано. Для кого? Для чего? Я понимаю, это происходило у них каждый день. Это ужас. Я не хочу говорить детально про их шаги, операции, бизнес, реальные, специальные блокады того или иного направления для заработка денег, про крым. Много всего. Я понимаю, что самое страшное, что он сам не понимает, что для него человек - никто. И это нельзя исправить никогда ничем. Ни опытом, ни образованием. Это или есть, или этого нет.

Я реальный приговор для него, когда пошел в президенты, вот и все".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, пресс_конференция, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

"Мы не хотим убить большой бизнес, но мы избавимся от олигархической системы", - Зеленский
Сегодня, 13:36
Байдена в Украину пригласил Зеленский
Байдена в Украину пригласил Зеленский
6-мая-2021, 14:38
Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве
Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве
22-апр-2021, 20:29
Песков заявил что Путину рассказали о предложении Зеленского встретиться на Донбассе
Песков заявил что Путину рассказали о предложении Зеленского встретиться на Донбассе
21-апр-2021, 17:22
Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным
Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным
16-апр-2021, 14:04

Последние новости

20:42
Политика
Референдум по Донбассу, "приговор" Порошенко и "слабак" Байден. Главные выводы из пресс-конференции Зеленского
20:39
Политика
За невыполнение требований инспектора Высшего совета правосудия одобрила штрафы Рада
20:36
События
Ведущая "Интера" собирается обратиться в ЕСПЧ, поскольку Укрзализныця не признает вину в ее избиении в поезде
17:16
События
Грузовики в армию США будет поставлять КрАЗ
17:12
События
В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков
13:36
События
"Мы не хотим убить большой бизнес, но мы избавимся от олигархической системы", - Зеленский
13:34
Политика
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Зеленского
13:33
События
Смену глав "Нафтогаза" и НБУ прокомментировал президент
10:26
События
Дорожный конфликт в Одессе перерос в стрельбу, ранены два человека
10:23
События
Санкции против "Северного потока-2" не ввели США
10:21
События
О секретных фото и наблюдениях "летающих тарелок" рассказал Барак Обама
10:20
События
Политическим решением отмену в Турции финала Лиги чемпионов и этапа гонок "Формула-1" назвал Эрдоган
10:16
События
В секторе Газа после ударов армии Израиля погибли больше двух сотен человек
10:15
Политика
Украинскую сторону в блокировании работы ТКГ по Донбассу обвинил Грызлов
10:10
Политика
Лавров и Блинкен не сказали состоится ли встреча Путина и Байдена
10:08
События
"Воров в законе" Умку и Лашу Свана задержала полиция
10:04
События
Рабочий кабинет председателя Приморского райсуда обстреляли в Одессе
09:58
События
В Киеве застучало бронзовое сердце в честь знаменитого хирурга Николая Амосова
09:56
События
Оперативник, который слил в сеть первый допрос Галявиева уволен из органов
08:36
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 мая 2021

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 мая 20215076
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 мая 20213379
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 мая 20212885
Байден сдал назад. США отказываются от санкций против "Северного потока-2". Что это значит для Украины?1708
В больнице умер спрыгнувший с моста в Киеве 15-летний подросток987
Степанов рассказал, что думает об отставке с поста главы Минздрава693
Чем известен Виктор Ляшко, который может возглавить МОЗ490

Досуг

Туры Албании
Туры Албании
Албания – считается одной из самых бедных стран Европы, но это не уменьшает ее потрясающую красоту. Долгое время эта страна была сильно недооценена туристами, ведь она была закрыта для путешествий.
Сегодня, 20:2646
Чому варто купувати фермерське молоко
Чому варто купувати фермерське молоко
Про користь молока кожен знає з дитинства. Цей продукт завжди входив до раціону жителів українських сіл. Його вживали у свіжому вигляді, попередньо охолодивши в погребі, з нього готували кисле молоко, гуслянку, варили каші.
Вчера, 15:19157
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції використовувались у будівництві з досить давніх часів але тільки відносно недавно вони стали обов’язковою часткою кожної капітальної споруди.
Вчера, 15:17150
Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги
Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги
Сегодня перед многими продавцами продуктов питания встает проблема слишком высоких закупочных цен. А прибыль бизнеса во многом зависит от них. Чем ниже закупочная стоимость, тем больше будет маржа.
Вчера, 15:10160
Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения
Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения
Среди детей, так же как и взрослых, одним из распространенных недугов является ангина. Острое инфекционное заболевание чаще поражает миндалины горла, что приводит к последующему воспалительному процессу. При отсутствии своевременного лечения это становится причиной поражения сердечно-сосудистой
Вчера, 15:09279
Что такое барсетка?
Что такое барсетка?
Слово барсетка пришло к нам с французского, в переводе означает “сумка”. Но в обиход его ввели политики, торговцы и лидеры криминальных группировок.
Вчера, 14:36158

События

Ведущая "Интера" собирается обратиться в ЕСПЧ, поскольку Укрзализныця не признает вину в ее избиении в поезде
Ведущая "Интера" собирается обратиться в ЕСПЧ, поскольку Укрзализныця не признает вину в ее избиении в поезде
Вчера, 19 мая, состоялось последнее заседание суда по делу о нападении на журналистку Анастасию Луговую в поезде Мариуполь-Киев.
Сегодня, 20:3656
Грузовики в армию США будет поставлять КрАЗ
Грузовики в армию США будет поставлять КрАЗ
Контракт рассчитан на три года и включает различные типы машин.
Сегодня, 17:16100
В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков
В отставку из-за дела об убийстве Шеремета может уйти Аваков
Президент заявил, что "ему не все равно", что будет с подозреваемыми по делу и показал переписку с Яной Дугарь.
Сегодня, 17:1281
"Мы не хотим убить большой бизнес, но мы избавимся от олигархической системы", - Зеленский
"Мы не хотим убить большой бизнес, но мы избавимся от олигархической системы", - Зеленский
Законопроект о деолигархизации, по словам президента, могут обнародовать уже на следующей неделе.
Сегодня, 13:3691
Смену глав "Нафтогаза" и НБУ прокомментировал президент
Смену глав "Нафтогаза" и НБУ прокомментировал президент
Смена руководства НБУ, по словам президента, связана с борьбой с высокими кредитными ставками, а "Нафтогаз" должен быть прибыльным, а не убыточным.
Сегодня, 13:3391
Дорожный конфликт в Одессе перерос в стрельбу, ранены два человека
Дорожный конфликт в Одессе перерос в стрельбу, ранены два человека
Вчера, 19 мая, в Одессе произошел дорожный конфликт, который вылился в итоге в стрельбу и привел к тому, что серьезные ранения получили два человека.
Сегодня, 10:26155
7 Днів