Что известно о новых министрах Любченко и Кубракове

Вчера, 20 мая, во вторую годовщину инаугурации Владимира Зеленского, частично был обновлен состав Кабинета министров Украины.

Главный санврач Виктор Ляшко занял пост главы Минздрава. Шеф "Укравтодора" Александр Кубраков стал министром инфраструктуры и транспорта. А глава налоговой Алексей Любченко - министром экономики и первым вице-премьером. Причем последний - с перспективой перехода на пост главы правительства.

Скандалом сопровождалось утверждение Ляшко. Его предшественник Максим Степанов отказывался уходить из МОЗ. Что же касается самого санврача, мнение о нем неоднозначное. Подробнее - в нашем материале: "Чем известен Виктор Ляшко".

Сегодня мы расскажем, кто и почему лоббировал в правительство Любченко и Кубракова, самые важные факты из их биографии, чем они отличились на предыдущих постах, данные об имуществе и доходах.

Алексей Любченко, министр экономики и первый вице-премьер

Алексей Любченко - новый министр экономики и первый вице-премьер.

В Кабмин он перешел с должности главы Фискальной службы (ГФС), которую возглавлял с апреля 2020 года.

50-летний Алексей Любченко - уроженец Черкасс. На госслужбе с 1994 года. Был чиновником горсовета Смелы и областной администрации в Черкассах.

В налоговой с 1999 года, тогда он занял пост замглавы фискального ведомства по Кировоградской области. В 2003 году возглавил Черкасскую областную налоговую.

С 2009 по 2011 год становится замглавы Госналоговой службы всей Украины. Назначен был при премьерстве Юлии Тимошенко, но после смены власти в начале 2010 года и прихода Януковича не был уволен и проработал еще более года.

В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко, бывшего налоговика. Эта фамилия всплыла летом позапрошлого года во время предвыборной кампании в Раду. Тимошенко участвовал в отборе кандидатов по мажоритарным округам от "Слуги народа", а также был причастен и к формированию списков партии президента. То есть - был довольно влиятельным человеком в окружении Зе.

Тогда его фамилия фигурировала вместе с другим человеком - другом президента Ильей Павлюком, который, как считается, имеет очень большое влияние на процессы на таможне. То есть примерно понятно, кто мог порекомендовать назначить Алексея Любченко в налоговую.

"Впервые близкое окружение Зеленского (именно Зе, а не Коломойского, Ахметова и прочих) получило прямой контроль над важнейшим органом, который генерирует денежный поток. Это значительно повышает вес и долю Зе-команды в распределении коррупционных потоков в стране. Естественно, в налоговой и на таможне будут и люди олигархов, и люди более мелких групп в "Слуге народа", но то, что на первую позицию вышел человек друга Зеленского, - крупное событие в "решаловских" раскладах", - анализировал тогда телеграм-канал "Политика Страны".

После 2015 года его биография, опубликованная Кабмином, обрывается. Известно, что в том же году он безуспешно подавался на должность главы налоговой. Но проиграл конкурс скандальному впоследствии Роману Насирову.

С тех пор Алексей Любченко работал в частном секторе - "Украгрохимхолдинге", где стал вице-президентом. Компания занимается производством минеральных удобрений и входит в черкасскую зерновую компанию "Хорс".

Всей этой "империей" владеет черкасский агроолигарх Сергей Лесковский. Среди прочего туда входит и Днепровский завод минеральных удобрений (находится в управлении компании, где работал Любченко).

С апреля 2020 года был назначен главой налоговой. В одном из своих первым интервью в новом статусе он рассказывал, что это место ему предложил министр финансов Сергей Марченко - просто позвонил по телефону. Причем Любченко, как он уверяет, ответил чисто случайно, так как не имеет привычки принимать звонки с незнакомых номеров. А выслушав предложение о работе, якобы отказался, но затем все же согласился на собеседование.

Но в экспертной среде все же уверены, что нынешнее продвижение Любченко - на министра экономики и первого вице-премьера (а в последующем, возможно, и на премьер-министра) - происходит по той же цепочке.

Правда, в последнее время к старым полезным связям Любченко добавился еще один важный модуль - он установил довольно близкие отношения с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

При Любченко ГФС выполняла планы по сбору налогов. Тем не менее сохранились другие проблемы: работа конвертационных центров, коммуникация плательщика с налоговой и, главное, коррупция должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части бюджета.

В декларации Алексея Любченко за 2020 год значится такая недвижимость:

три квартиры в Киеве площадью 64, 99 и 166 метров,

55-метровая квартира в Смеле,

43 800 кв.м. земли в Кировоградской области,

машиноместо в Киеве.

В собственности есть автомобиль Land Rover Evoque 2013 года выпуска стоимостью 910 тысяч гривен, а также водный катер Bombardier Utopia 205.

Оружие и украшения:

охотничий карабин Blaser D-99 №7/06898,

ювелирный набор: сережки, кольцо, подвеска,

ожерелье Van Cleef,

наручные часы Breguet, 2 штуки.

Заработная плата Любченко в налоговой составила 526 тысяч гривен (около 65 тысяч в месяц).

Накопления семьи составляют:

наличными 12 000 долларов, 90 000 гривен, 14 000 евро,

на счетах в банке 81 тысяча долларов, 855 тысяч гривен, 63 тысячи евро.

Александр Кубраков, министр инфраструктуры

Александр Кубраков сегодня занял пост министра инфраструктуры и транспорта.

В правительство он пришел с поста главы "Укравтодора" (одной из самых коррумпированных госструктур в Украине), который он занимал с ноября 2019 года.

В "Слуге народа" его повышение анонсировали так. "Все, что касается Большого строительства, то это, на самом деле, успешный проект. Порядка 7-8 тысяч километров дорог построено, большая часть мостовых переходов, транспортных развязок. И за это как раз отвечал не столько Криклий, как Кубраков, который сейчас и предлагается на должность этого министра", - сказал глава партии Александр Корниенко.

38-летний Александр Кубраков - уроженец Першотравенска Днепропетровской области, выходец из грантового Офиса эффективного регулирования (BRDO), который возглавлял бывший премьер Алексей Гончарук.

С 2014 года работал советником мэра Виталия Кличко по вопросам IT и технологий. Занимался внедрением единой системы документооборота в киевской мэрии, писал стратегию развития транспорта Киева по заказу Всемирного банка.

Кубраков шел на выборы под №30 в списке "Слуги народа". Но в Раде проработал недолго - около трех месяцев. Вскоре он занял кресло главного по "большому строительству" дорог. В последнее время чиновник часто сопровождал в поездках Владимира Зеленского.

Назначение Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры еще прошлой осенью лоббировал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который является куратором президентского проекта "Большая стройка".

"Большая стройка" считается едва ли не самым скандальным проектом за время правления Зеленского. Во время его реализации, по некоторым данным, были "освоены" миллиарды гривен.

Громкий скандал случился весной прошлого года. Под проект "Большая стройка" государство выделило около 100 миллиардов гривен на ремонт и строительство дорог. Оставалось определить и назначить подрядчиков.

Журналисты выяснили, что фирма советника главы "Укравтодора" предлагала за 3% помочь в победе на тендерах "Укравтодора".

Расследователи обвинили госкомпанию в завышении цен на стройматериалы - стоимость асфальтобетона у крупнейших подрядчиков оказалась существенно выше, чем у других компаний. Подробно об этом - в материале "Страны": "Как в "Укравтодоре" осваивают гигантский бюджет на дорожные работы".

Тем не менее Александру Кубракову не просто удалось избежать ответственности и сохранить пост. За работу его наградили повышением - теперь он возглавляет всю транспортно-инфраструктурную отрасль Украины.

В декларации Александра Кубракова за 2020 года записано:

55,6-метровая квартира в Киеве в собственности и 76-метровая в пользовании,

BMW X4 2017 года выпуска стоимостью 1,8 миллиона гривен,

Mazda 6 2013 года стоимостью 318 гривен.

Чиновник отчитался о передаче корпоративных прав в управление компаний "Мдл хаус сервис" и "Город для людей".

На посту главы "Укравтодора" он заработал 609 109 гривен (около 51 тысячи гривен ежемесячно).

За год получил дивиденды на сумму 1,4 миллиона гривен и выплату на ребенка 10 320 гривен.

Накопления: