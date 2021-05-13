Все обвинения против Виктора Медведчука должны быть сняты

Заявление партии:

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить желание Офиса Генерального прокурора взять под стражу председателя Политсовета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука. Властям не помогли ни открытое давление, ни судорожный поиск хоть каких-то свидетельств виновности оппозиционера. Каждое новое публичное слушание разоблачает лживость и фальшь всех обвинений.

После полного провала прокуроров суд должен был освободить Виктора Медведчука. То, что этого не произошло, только подтверждает заказной и откровенно политический характер развязанной против него судебной травли.

Даже оказавшись в роли голого короля, власть продолжает копать себе яму. Она не желает сворачивать с пути репрессий и признавать свои ошибки. Страх перед публичным разоблачением и боязнь оппозиции толкают Зе-команду на дальнейшие нарушения гражданских прав и разрушение украинской демократии.

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует от власти немедленно освободить Виктора Медведчука из-под ареста. Пришло время признать свое позорное поражение и прекратить издевательство над Конституцией и законами. Ложь и фальсификации в «деле Медведчука» уже подорвали доверие к правоохранительной системе и нанесли огромный ущерб репутации Украины на международной арене.

Мы оцениваем решение Апелляционного суда от 21 мая как важную победу правды и шаг к восстановлению справедливости в отношении Виктора Медведчука. Мы продолжаем борьбу с произволом власти. Будем добиваться полного снятия обвинений, публичных извинений от Генеральной прокуратуры Украины, СБУ и Совета национальной безопасности и обороны. Наказания всех инициаторов противоправных действий против ОП-ЗЖ – единственной политической силы, которая, несмотря на гонения, отстаивает интересы украинского народа.