Арахамия признался, что давал взятки чиновникам: "Знаю, как это работает"

По словам "слуги", ему приходилось "заносить", когда он был предпринимателем, поскольку "в этой стране если не дашь денег — никогда ничего не построишь".

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" во время обсуждения ситуации с мэром Киева Виталием Кличко и обысками в КГГА признался, что до прихода в политику лично давал взятки столичным чиновникам.

"Я строил в Киеве бизнес-центр. Я лично приходил получать какие-то бумаги. Мне все время говорили: "пойди сначала вот туда, вон к тем юристам, заплати им гонорар"… Сколько юрист стоит? Ну, условно — 2 тысячи долларов. А если у тебя большое здание, то пойди, заплати 50 тысяч долларов", — рассказал Ахарамия.

Нардеп подчеркнул, что он ранее был бизнесменом, потому "прекрасно понимает, как эта система работает".

"Да, заносил. А что здесь стесняться? Любой бизнесмен, который хочет построить… Если не даст денег — никогда в жизни в этой стране не построит. Чего вы рассказываете? Человек хочет построить вонючий коровник в селе — с него берут 20 тысяч долларов Государственная архитектурно-строительная инспекция, которую мы пытаемся уничтожить", — заявил Арахамия.

При этом, по словам руководителя фракции "Слуга народа", в Киеве "какие-то страшные цифры, 5-7 долларов на квадратный метр".

"Рассказываете здесь как будто бы вы ангелы какие-то", — отметил Арахамия.

При этом глава фракции "Слуги народа" отметил, что он лично ни в чем не подозревает Кличко.