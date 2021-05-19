 

Остановит ли "Северный поток-2" смена власти в Германии

Политика Сегодня, 17:0229
Остановит ли "Северный поток-2" смена власти в Германии

Страсти вокруг "Северного потока-2" продолжают накаляться и после решения США отказаться от санкций против газопровода, что, казалось, должно было поставить точку в этом вопросе.

В ходу версия, что Вашингтон надеется "отменить" трубу не санкциями, которые могли бы испортить отношения с Берлином, а ожидая смены власти после сентябрьских выборов в Германии, где в парламентской гонке лидируют "Зеленые", являющиеся противниками "СП-2".

То есть, в идеальном для американцев варианте, от "Северного потока-2" должны отказаться сами немцы. 

Но на самом деле вероятность сценария запрета газопровода новой немецкой властью небольшая.

"Существует точка зрения, что США решили не идти напролом, доламывая дух трансатлантической солидарности, а предпочли дождаться выборов в ФРГ, чтобы продолжить разговор о газопроводе с новым немецким правительством, разбавленным "Зелёными" или даже возглавляемым ими. Впрочем, такая схема выглядит слишком зыбкой. В одиночку угробить СП-2 "экологам" будет трудно", - пишет Телеграмм-канал German Wings.

Кроме того, к моменту формирования нового немецкого правительства "СП-2" может быть уже не только построен, но и запущен в работу.

"Страна" разбиралась какая судьба ждет почти достроенный газопровод после парламентских выборов. 

Два фаворита гонки - за "СП-2"

"Зеленые", по опросам, лидируют в предвыборной гонке, опередив ныне правящую ХДС/ХСС со счетом 28% против 21%. О причинах обвала рейтингов "партии Меркель" уже писала "Страна". Одна из главных - разногласия по поводу кандидатуры в сменщики "Мутти" на посту канцлера.

Вторая традиционная крупная Социал-демократическая партия Германии тоже потеряла проценты поддержки, сейчас за нее готовы голосовать 13%. Еще 11% берет правая "Альтернатива для Германии" (она поддерживает "СП-2").

Впрочем, гарантии, что "Зеленые" возглавят коалицию или даже войдут туда, нет.

Тем временем два из трех фаворитов гонки синхронно выступили в поддержку "Северного потока-2".

Армин Лашет, преемник Меркель на посту лидера ХДС/ХСС, которого критики называют Russland Verstehen, то есть "относящийся к России с пониманием", подчеркнул, что считает проект важным.

Схожую позицию занимает кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц, который заявил, что поддерживает строительство газопровода так же, как это делает нынешнее правительство.

Лидер "зеленых" Анналена Бербок остается противником газопровода и обвиняет российское правительство в стремлении использовать энергетический проект в политических целях для прекращения транзита газа через Украину и Польшу.

На вопрос, что Бербок сделала бы в отношении "Северного потока 2", она заявила, что "по моему мнению, мы не можем его завершить".

"Но проблема в том, что трубопровод уже на дне Балтийского моря, уже есть стыкующий трубопровод в моем регионе (Бранденбург). Но этот трубопровод противоречит нашим санкциями, поэтому его нельзя начинать (использовать). Тем более потому, что после пары лет, если у нас будет газ через этот трубопровод, то будет снижение поставок через Украину. Это новая угроза безопасности для украинцев, поэтому через этот трубопровод не может идти никакой газ, потому что иначе будут большие проблемы в сфере безопасности на Украине. Я считаю, что важно быть в первом ряду, не быть настолько пассивными по этому проекту", - заявила Бербок.

По версии противников "зеленых", их позиция объясняется тесными связями с американцами, которые не хотят усиление позиций России на европейском газовом рынке и хотели бы сами поставлять Германии газ.

Выгода Германии и нежелание ссориться с Россией 

Впрочем, после выборов "Зеленые" могут скорректировать свою позицию.   

"Несмотря на то, кто победит на выборах, ему придется считаться с мнением потенциальных союзников по коалиции. А ХДС-ХСС и  социал-демократы активно поддерживают "Северный поток-2" - как по экономически причинам (проект выгоден Германии), так и по политическим (нежелание накалять отношения с Россией и заигрывание с электоратом, который в большинстве также выступает за газопровод, исходя из интересов Германии). Поэтому, конечно, "Зеленым" придется договариваться с партнерами по коалиции, хотя шанс того, что они не пойдут на компромисс по вопросу "Северного потока-2", остаётся. Но это может привести к политическому кризису в Германии, который на фоне потерь из-за коронавируса невыгоден никому", - говорит "Стране" немецкий журналист Пол Урбан. 

Есть еще один момент - сами "Зеленые" могут оказаться не такими уж большими противниками "СП-2", когда поймут, что российский газ – единственный способ отказаться от атомных и угольных электростанций. То есть - выполнить программу самих зеленых.

Кстати, по данным соцопроса, проведенного по заказу Восточного комитета немецкой экономики, 75% жителей Германии считают, что "СП-2" надо достроить. И даже среди избирателей "Зеленых" таковых 69%.

Эксперты предупреждают о рисках приостановки проекта для Германии. 

"В краткосрочной перспективе газопровод поможет нам компенсировать быстро снижающуюся добычу природного газа в Нидерландах и Норвегии и рост спроса из-за отказа от угля и атомной энергии. В среднесрочной перспективе трубопровод также имеет большой потенциал для транспортировки водорода и дальнейшего развития энергетического партнерства с Россией на пользу климату. Тот, кто сейчас откажется от России в качестве важнейшего европейского энергопоставщика и остановит одобренные проекты, потеряет ее как партнера в деле защиты климата", - заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гомес.

Остановка "СП-2" - это удар по репутации Германии и суды

В целом немецкие эксперты солидарны во мнении, что вероятность остановки "СП-2" небольшая при любом исходе выборов в Германии.

"Отказ от трубы может привести к еще одному витку ухудшения отношений с Россией. Сворачивание проекта означало бы удар по деловой репутации для Германии, потери инвестиций частных немецких компаний и угрозу судебных исков с требованием компенсаций за срыв проекта. Скорее Берлин постарается найти компромиссное решение проблемы "Северного потока - 2", к которому недавно стала склоняться даже Бербок", - сказала "Немецкой волне" старший аналитик берлинского фонда "Наука и политика" Кирстен Вестфаль.

Что касается потерь Украины из-за газопровода, то, по мнению экспертов, европейцы совместно с США могли бы компенсировать их, разрешив Киеву доставлять в ЕС "зеленый" водород, получаемый при помощи возобновляемых источников энергии.

"Мы уверены, что в рамках германо-украинского энергетического партнерства эти проекты можно реализовать и вывести на рынок в среднесрочной перспективе. Если сейчас взять правильный курс, то украинская газотранспортная сеть также будет иметь водородное будущее", - считает Гомес.

Впрочем, как уже писала "Страна", экспорт водорода не компенсирует многомиллиардные убытки от потери российского транзита. 

"С запуском "Северного потока-2" Украина фактически потеряет свои шансы стать европейским газовым хабом", - считает эксперт-экономист Алексей Кущ.

С другой стороны, запуск "Северного потока-2" может значительно снизить геополитическую напряжённость вокруг Украины.

"Значение Украины как для России, так и для ее противников сильно уменьшится. А значит есть шанс, что и давление с их стороны, провоцирующее войны и конфликты, пропорционально спадёт. И шансы на нормализацию ситуации на Донбассе (и не только) значительно возрастут", - пишет телеграмм-канал "Политика Страны".

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Теги: news, новости, Украина, Германия, северный_поток2, 7dniv, 7dnivinfo  
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