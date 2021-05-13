Закрыть небо над Беларусью из-за задержания Протасевича призвали в США

Глава комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес вместе с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором осуждают власти Беларуси после инцидента с рейсом Ryanair и призывают "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".

Заявление опубликовано на сайте комитета сената США по международным отношениям.

"Мы осуждаем угрозу применения насилия в отношении гражданского самолета в небе над Беларусью. Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов", - говорится в заявлении

Кроме того, до тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Беларуси в организации и "запретить все полеты над республикой, включая полеты в страну и из нее".

В комитете также потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича".