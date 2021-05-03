Второй раз верховный суд отменил решение ЦИК о признании Вирастюка нардепом

Верховный Суд принял решение отменить протокол ЦИК об установлении результатов промежуточных выборов в Раду в одномандатном избирательном округе N87 (Ивано-Франковская область) и признании Василия Вирастюка избранным депутатом от "Слуги народа".

Об этом в понедельник сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

"Верховный Суд по делу N9901/173/21 по иску кандидата Александра Шевченко к Центральной избирательной комиссии отменил протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе 87 и признании Василия Вирастюка избранным депутатом. Соответствующее решение принято в воскресенье, 23 мая", - рассказали в ОПОРЕ.

Также сообщается, что суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за кандидата Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

По данным ОПОРЫ, это постановление Верховного Суда было принято судом первой инстанции, и если будет подана апелляция ЦИК или Вирастюком, то дело будет рассматривать Большая палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции и тогда решение Большой Палаты будет окончательным.