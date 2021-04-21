Одним из спонсоров нового проекта Разумкова может стать агромагнат Лабазюк

Народный депутат-мажоритарщик, член фракции "За майбутнє" Сергей Лабазюк может стать одним из ключевых спонсоров гипотетической нового проекта, который, как ожидается, может возглавить спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом в своём материале пишет издание "Апостроф".

По мнению журналистов, об этом, среди прочего, могут свидетельствовать участившиеся поездки Дмитрия Разумкова в Хмельницкую область.

Издание отмечает, что март-апрель спикер был там уже дважды. 11 марта он посещал Хмельницкую АЭС, военный госпиталь, академию погранслужбы, университет управления и права, принимал участие в круглом столе с местными бизнес-ассоциациями. В ходе визита 22 апреля глава парламента ознакомился с работой областного сердечно-сосудистого центра и принял участие в церемонии открытия реконструированного корпуса кардиологического диспансера.

11 марта, именно из-за поездки в Хмельницкий с, по большому счету, заурядным рабочим визитом, Разумков — то ли случайно, то ли умышленно — пропустил одно из важных заседаний Совета национальной безопасности и обороны.