Авиасообщение с Белоруссией полностью прекращает Украина

Вскоре после новости о поручении Владимира Зеленского Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов подтвердил, что Киев полностью прекратит полеты в республику.

Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос", - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".