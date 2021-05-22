 

Нардепа за "кнопкодавство" впервые будут судить в Украине

Политика Сегодня, 15:5544
Нардепа за "кнопкодавство" впервые будут судить в Украине

Офис генерального прокурора Украины завершил досудебное расследование и направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата текущего 9-го созыва, который на пленарном заседании Верховной Рады Украины проголосовал вместо другого нардепа.

Это первый в практике случай, который привел к ответственности за "кнопкодавство".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Фейсбуке во вторник, 25 мая.

По данным следствия, нардеп в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании Верховной Рады Украины неоднократно голосовал вместо коллеги.

Отметим, что в Офисе генпрокурора ни фамилия, ни фракционная принадлежность нардепа не указываются.

Вместе с тем, 21 февраля сообщалось, что внефракционного депутата Владислава Поляка уличили в кнопкодавстве в Верховной Раде. На видео запечатлено, как он неоднократно голосовал вместо другого депутата на пленарном заседании.

На видео также запечатлено, как во время голосования за поправку №1223 законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте.

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Теги: news, новости, Украина, Кнопкодавство, 7dniv, 7dnivinfo  
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