Встречу Путина и Байдена в Женеве официально подтвердили Кремль и Белый дом

Встреча президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом состоится в Швейцарской Женеве 16 июня.

Время и место саммита официально подтвердили как в Москве, так и в Вашингтоне.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ и пресс-служба Белого дома.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - сообщили о планах в Кремле.

В то же время в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по поводу встречи лидеров государств говорится, что "лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией".