Милованов прокомментировал тендер "Укроборонпрома" и KSE на 1,7 млн

Тема исследования, по словам члена набсовета госконцерна, касается экономики безопасности, но его детали являются закрытой информацией.

Президент Киевской школы экономики (KSE) и член набсовета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов прокомментировал тендер на исследование для "Укроборонпрома" на почти 1,7 млн гривен. Детали он раскрыл в комментариях в Facebook.

По словам Милованова, сотрудничество с "Укроборнпромом" у KSE достаточно длительное и разнообразное, есть учебные программы, исследования и меморандум. Участия, как утверждает чиновник, в них он не принимает, а представляет интересы госконцерна в отношениях с Киевской школой экономики.

На вопрос пользователя Facebook, какая же тема исследования, Милованов ответил, что она касается экономики безопасности. Однако детали он сообщать не стал, сославшись на то, что информация закрыта.

"Является ли это коррупцией? Нет. Есть ли контракт с УОП ("Укроборонпромом")? Да. Но это и так известно из публичной информации", — рассказал президент KSE.