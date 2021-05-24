В отказе принять самолет Ryanair после сообщения о его минировании Лукашенко обвинил Киев

Борт самолет Ryanair, после того как поступило сообщение о минировании, не приняли аэропорты Вильнюса, Варшавы, Киева и Львова. Но согласился принят аэропорт Минска.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в среду, 26 мая, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

"Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 километров? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?", - спросил президент республики.