 

На 10% сократят численность работников секретариата Кабмина

Политика Сегодня, 15:1367
На 10% сократят численность работников секретариата Кабмина

На заседании в среду, 26 мая, Кабмин одобрил сокращение предельной численности работников секретариата правительства. Она уменьшится примерно на 10%.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня на очередном заседании правительства было принято постановление "Некоторые вопросы секретариата Кабинета министров Украины". Этот акт начинает процедуру оптимизации в аппаратах центральных органах исполнительной власти, в частности, непосредственно в секретариате Кабинета министров Украины конкретизируются структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирование функций в подразделениях реализации политики", - написал Немчинов.

В секретариате правительства также появятся новые подразделения - по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита.

В результате одобренных изменений, по словам министра, предельная численность работников в секретариате Кабинета министров Украины уменьшится ориентировочно на 10%.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Немчинов, Кабмин, сокращение, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Еще на год переназначили всех членов наблюдательного совета
Еще на год переназначили всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
19-мая-2021, 18:09
Об отказе регулирования цен на газ объявил Кабмин
Об отказе регулирования цен на газ объявил Кабмин
19-мая-2021, 14:50
"Красную" карантинную зону покидает Житомирская область
4-мая-2021, 22:28
На взятке в 2,5 млн грн поймали чиновника секретариата Кабмина
На взятке в 2,5 млн грн поймали чиновника секретариата Кабмина
19-апр-2021, 17:09
Что показал глава МИД Украины в своей декларации
Что показал глава МИД Украины в своей декларации
2-апр-2021, 10:13

Последние новости

15:14
События
Надежда Савченко стала шить мягкие игрушки ради заработка
15:13
Политика
На 10% сократят численность работников секретариата Кабмина
15:11
События
В Украине хотят изменить правила усыновления
13:35
Политика
В отказе принять самолет Ryanair после сообщения о его минировании Лукашенко обвинил Киев
13:33
События
Шокин заявил, что знает, кто заказал убийства Гонгадзе и Шеремета
13:32
Политика
Милованов прокомментировал тендер "Укроборонпрома" и KSE на 1,7 млн
13:29
События
США признали, что Xiaomi больше не является "коммунистической китайской военной компанией"
13:14
События
Лукашенко не верит в новые протесты в Беларуси
08:59
События
Чего ждать от встречи Байдена с Путиным и могут ли ее сорвать
08:57
События
Сегодня суд по делу о сбитом рейсе MH17 впервые пройдет на месте реконструкции самолета
08:55
События
Байден заявил что новые санкции против "Северного потока-2" повредят отношениям с Европой
08:54
События
Доступ к электронной почте Юрия Луценко по делу против Джулиани получила американская прокуратура
08:52
События
Неизвестные плавающие объекты, которые двигались с большой скоростью обнаружила подлодка ВМФ США
08:50
События
Обещая снять порчу, две гадалки в Киеве отбирали сбережения у пенсионеров
08:47
События
Полет американского бомбардировщика в небе над Черным морем объяснили ВВС США
08:44
События
Супермаркет в Харькове "заминировал" пьяный кондуктор троллейбуса с картошкой в кармане
08:22
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 мая 2021
Вчера, 2021-05-25
21:30
События
Подозрительный предмет в центре Киева обезвредили полиция и саперы
21:29
События
Аграрный министр объяснил, почему всем украинцам не достанутся бесплатные 2 га земли
21:27
События
Одессит с битой вышел регулировать движение на перекрестке, где сломался светофор

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 мая 20213159
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 мая 20212624
Укладку "Северного потока-2" продолжили в территориальных водах ФРГ1948
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 мая 20211526
Появилась запись разговора белорусского диспетчера с пилотом посаженного в Минске самолета Ryanair1514
Запрет полетов в Беларусь и новый поворот "вагнергейта". Задержание Протасевича и последствия для Украины916
Как в Минске посадили самолет с одним из главных оппозиционеров340

Досуг

Показания для КТ при коронавирусе
Показания для КТ при коронавирусе
Коронавирусная инфекция (COVID-19) – гриппоподобное заболевание с преимущественным поражением бронхолегочного дерева, паренхимы легких и стенки кровеносных сосудов. 
Сегодня, 13:2279
Премиальные услуги и обслуживание для клиентов в «Укрсиббанк»
Премиальные услуги и обслуживание для клиентов в «Укрсиббанк»
Свободно распоряжаться финансами в Украине и за границей, иметь доступ к лучшим банковским продуктам хочет любой деловой и обеспеченный человек. Для этих целей существует премиальное обслуживание, которое дает массу привилегий и возможностей.
Сегодня, 13:1880
Тонкощі обміну української гривні на польські злоті
Тонкощі обміну української гривні на польські злоті
Наша країна прагне приєднатися до Європейського союзу, адже це відкриває великі можливості для українських виробників та пересічних громадян.
Сегодня, 13:1769
Мужские наручные часы известных брендов. Швейцарские часы и китайские реплики
Мужские наручные часы известных брендов. Швейцарские часы и китайские реплики
Наручные часы – один из самых популярных у многих мужчин аксессуар. Их марка, внешний вид и стоимость могут многое рассказать о своем владельце, например, о статусе и образе жизни.
Вчера, 17:05145
Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против
Стоит ли покупать матрас в интернет-магазине: за и против
Сегодня в интернете можно купить все, что пожелаете. Продажей матрасов занимаются многие специализированные магазины, и сами производители предлагают максимально выгодные цены для покупателей.
Вчера, 13:39154
Применение мини АЗС на современных предприятиях
Применение мини АЗС на современных предприятиях
Подробней о мини АЗС: принцип работы и основные направления использования. Читайте далее!
Вчера, 13:11145

События

Надежда Савченко стала шить мягкие игрушки ради заработка
Надежда Савченко стала шить мягкие игрушки ради заработка
Бывший народный депутат Надежда Савченко рассказала, чем сейчас зарабатывает себе на жизнь.
Сегодня, 15:14149
В Украине хотят изменить правила усыновления
В Украине хотят изменить правила усыновления
Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в законодательство об усыновлении. Среди новых требований - граничная разница в возрасте между приемными родителями и детьми должна быть не более 45 лет.
Сегодня, 15:1162
Шокин заявил, что знает, кто заказал убийства Гонгадзе и Шеремета
Шокин заявил, что знает, кто заказал убийства Гонгадзе и Шеремета
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин в книге "Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине", которую он 25 мая презентовал в Брюсселе, рассказал, что знает, кто является заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе, и этот человек сейчас живет в Украине. 
Сегодня, 13:3374
США признали, что Xiaomi больше не является "коммунистической китайской военной компанией"
США признали, что Xiaomi больше не является "коммунистической китайской военной компанией"
Теперь крупный производитель смартфонов Xiaomi сможет продавать и покупать ценные бумаги, а также получать инвестиции.
Сегодня, 13:2980
Лукашенко не верит в новые протесты в Беларуси
Лукашенко не верит в новые протесты в Беларуси
После слов лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской о новых протестах и усилении "партизанского движения" в стране Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты уже невозможны.
Сегодня, 13:1483
Чего ждать от встречи Байдена с Путиным и могут ли ее сорвать
Чего ждать от встречи Байдена с Путиным и могут ли ее сорвать
Ситуация с задержанием в Беларуси одного из главных оппозиционеров Протасевича не сорвала назначение встречи Путина и Байдена, несмотря на призывы к жестким действиям против России от Британии и Польши.
Сегодня, 08:59153
7 Днів