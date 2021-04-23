 

Как Банковая ищет повод уволить спикера Разумкова

Политика Вчера, 18:23164
Как Банковая ищет повод уволить спикера Разумкова

Голосование за экологический законопроект дало повод для новых нападок на председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикера обвинили в провале проекта в сессионном зале и в работе в связке с олигархом Ринатом Ахметовым.

Впрочем, среди депутатов распространено мнение, что это лишь повод. Разумков на своем посту уже давно вызывает раздражение Офиса президента своими попытками держать самостоятельную политическую линию.

К чему, по итогу, приведет этот конфликт разбиралась "Страна".

Вопросы экологии

Состоявшаяся в пятницу, 21 мая, вторая попытка принять за основу законопроект об уменьшении промышленного загрязнения провалилась. Проект №4167   собрал в сессионном зале Рады только 213 голосов.

Причем из монобольшинства СН проголосовали лишь 173 депутата.

Идея этого проекта - применить в украинском законодательстве европейский подход к получению разрешений на работу загрязняющих производств путем адаптации Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Если кратко, вместо отдельных разрешений на загрязнение атмосферы, водных ресурсов и территорий, предлагается ввести одно интегрированное, которое должно выдавать Минэкологии. 

Проект вызвал немало претензий со стороны различных парламентских комитетов, которые призвали авторский коллектив переделать документ. А не так давн первую редакцию документа депутаты провалили.

Но главное - проект встретил сопротивление крупных финансово-промышленных групп.

Они считают, что получение новых разрешений на выбросы займет много времени, переход на новые технологии и стандарты потребует гигантских расходов, которые собственникам не по карману.

Эту линию отстаивают, в частности, в бизнес-группе Рината Ахметова.

Например, бывший руководитель Авдеевского коксохимзавода, народный депутат Муса Магомедов (внефракционный) заявил, что закон “убьет коксохимию”.

“Нам, по сути, чтобы соответствовать европейским нормам выбросов, придется просто останавливать батареи. В этом случае у людей, например, в городе Авдеевка, где работает восемь коксовых батарей, будет только один выбор: соглашаться с вашим законом и останавливать эти батареи. А потом – думать о том, что есть. Потому что в городе Авдеевка один завод, который обеспечивает существование этого города”, – заявил Магомедов. 

Тем не менее, главный для законопроекта комитет по вопросам экологической политики и природопользования настаивал на голосовании.

Как сообщил “Стране”, глава комитета и соавтор проекта Олег Бондаренко (СН), документ попал в повестку дня четверга, но до него не дошла очередь. Поэтому голосование перенесли на пятницу. Это не самый выгодный день для законопроектов, потому что обычно после утреннего часа вопросов к правительству число депутатов в сессионном зале уменьшается, и велик риск провала. В итоге это и произошло.

“Голосование было в середине пленарного заседания, но пятница - действительно сложный день. Мало депутатов было в зале. Одни не успели после часа правительства вернуться в сессионный зал (извне - Ред.), другие сознательно после “тяжелой” недели уехали домой”, - объясняет дефицит голосов глава “экологического” комитета Бондаренко (СН) “Стране”.

При этом он признает, что законопроектом занялись “по остаточному принципу”

“Мы были поставлены перед фактом (что голосование состоится в такое время - Ред.). Единственно, что мы могли - узнать, какие настроения во фракциях, хватает ли голосов. И мы не были готовы, что наша фракция даст столько голосов”, - отметил народный избранник, добавив, что не будет по этому поводу “строить конспирологические теории”. 

Кругом агенты олигархов

Объяснение провала предложил народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, который сейчас активно сотрудничает с Офисом президента.

Он обвинил во всем Разумкова (который, кстати, за законопроект голосовал). 

Якобы спикер действовал по договоренности с группой влияния бизнесмена Рината Ахметова. 

“Во-первых, голосование этого сверхважного закона поставили в пятницу, когда у депутатов плохая дисциплина. И Разумков это знает лучше всех. Во-вторых, Разумков подговорил своего ближайшего соратника главу экономического комитета Дмитрия Наталуху, и члены этого комитета не дали голоса в зале. В-третьих, Разумков не дал времени аппарату Верховной Рады собрать депутатов в зале, как это бывает перед важными голосованиями, когда по системе громкой связи в течение 5-10 минут нардепов просят срочно вернуться на рабочие места”, - написал Лещенко в своем Телеграм-канале. 

То, что спикер поддержал проект, Лещенко считает попыткой того укрепить алиби при общем провальном результате, напоминая, что спикер не проголосовал за первую редакцию (что, по его мнению, тоже аргумент).

Кроме того, Лещенко обвинил в подыгрывании интересам донецкого олигарха группу бизнесмена Ильи Павлюка внутри президентской фракции. В парламентских кулуарах ее называют одним из главных союзников Ахметова в Раде.

В данном случае мнение Лещенко интересно с точки зрения его близости к Офису президента. Как писала “Страна”, Банковая давно точит зуб на спикера. Там хотели бы видеть в председательском кресле более послушного человека (того же Руслана Стефанчука, занимающего пост первого вице-спикера).

В Раде регулярно появляются слухи о зондировании ОП почвы на предмет смены спикера. Разумков, однако, умело лавируя между фракциями и неформальными группами влияния в Раде, не дает разгуляться фантазиям Банковой. Впрочем, он старается сглаживать противоречия и особо не лезть на рожон.

Что касается законопроекта №4167, то в первый раз вместе с Разумковым не голосовали представители его группы (например, бывший представитель правительства в Раде Василий Мокан), тот же глава комитета по вопросам экономического развития Наталуха или председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак (СН), которого также считают лояльным к Разумкову. Последний не принял участие и во втором голосовании - в отличие от Мокана, который поддержал проект. К слову, Василий Мокан недавно ушел с должности представителя правительства в парламенте.  

В свою очередь депутат-соавтор Олег Бондаренко (СН) опровергает версию Лещенко о игре Разумкова в пас с группой Ахметова. “Я уверен, что Дмитрий Александрович не вступает ни с кем в переговоры. Он равноудален от всех групп влияния”, - настаивает народный избранник. 

Что законопроект был поставлен на голосование в невыгодное время, парламентарий не видит ответственности Разумкова. “Существуют множество факторов. Это не только воля спикера, по большей части это работа аппарата Рады”, - полагает народный депутат Бондаренко (СН).

В свою очередь, собеседник в руководство одной из фракций возлагает вину за провал на авторов законопроекта. “Разумков им сказал: “Хотите, я перенесу это голосование? “Нет, оставляем”, - ответили те. Они спешили с этим законом, почему-то будучи уверенными, что голоса будут. Непохоже, что это была сознательная игра на провал в интересах третьих лиц”, - утверждает источник.

Но если бы ОП на самом деле хотел принятия экологического законопроекта (как подтверждают разные источники в группе Ахметова, действительно невыгодного для них), то мы бы наблюдали мобилизацию в сессионном зале. Причем не только во фракции СН, но и в сателлите Банковой депутатской группе “Доверие”. А из 20 членов депгруппы только 6 поддержали законопроект, а 4 воздержались. 

По официальной версии, озвученной главой фракции СН Давидом Арахамией, виноваты “агенты олигархов”, которые, мол, есть везде. “Мы принимали закон про экологию для того, чтобы меньше загрязняли окружающую среду. И как резко люди вышли сразу, извиняюсь, в туалет. Кто-то - пообедать, кто-то - еще... Вот в момент голосования просто сразу растворилось так резко - и в нашей фракции тоже. Число людей, и это все провалилось”, - рассказал он в эфире программы “Шустер live”. 

В пресс-службе спикера "Стране" ответили, что не могут дать комментарий на тему статьи не могут из-за "насыщенного графика спикера".  

"Отставка обсуждалась, но голосов нет"

Эксперты и источники "Страны" в партии Зеленского считают, что Банковая продолжит строить планы убрать Разумкова из его кресла и в силу его попыток держать независимую позицию, и возможных планов самому пойти на следующие президентские выборы, составив конкуренцию Зе.

“Кризис в их отношениях сохраняется - просто он перешел в скрытую форму. Недоверие между ОП и Разумковым сохраняется. Спикер по-прежнему дистанцируется от волюнтаристской линии Банковой. У него свои каналы коммуникации с ключевыми бизнес-группами и Западом. По моей информации, вопрос о смене спикера недавно рассматривался в ОП. Одним из предлагаемых решений было вызвать парламентский кризис, который показал бы неспособность Разумкова управлять процессами, что стало бы основанием для его рокировки. К решению не пришли. В то же время его считают проблемой. И если Зе пойдет на второй срок, за Разумкова возьмутся основательно: от него потребуют сохранять лояльность или же попытаются снять, сформировав хотя бы ситуативную коалицию. Искать замену даже не нужно: исполнять обязанности будет Стефанчук” -  комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”. 

В свою очередь, собеседник в руководстве одной из фракций утверждает, что ОП твердо настроен убрать Разумкова. “Они (на Банковой - Ред.) только ждут удобного случая”, - утверждает он. Еще один депутат говорит, что сигналом к подготовке отставки спикера станет массированная кампания по его дискредитации.

"Для Банковой даже важнее не отставка, а обнуление рейтинга Разумкова, как потенциального и опасного конкурента Зеленского на президентских выборах. Если Разумков решит на них пойти самостоятельно, то, имея поддержку того же Ахметова и его СМИ, о которой говорят все настойчивее, он может отобрать очень большой кусок у Зеленского и разрушить его стратегию по переизбранию. Электорат у них, по сути, один. Поэтому Офис президента, вероятно, попытается сделать с Разумковым тоже, что и Петр Порошенко с мэром Львова Садовым - через скандал опустить его рейтинг. А потом и снять с поста спикера. Разумов, вероятно, это понимает, а потому и ведет себя очень осторожно", - говорит депутат.

Высокопоставленный источник в СН комментирует эти планы так: “Снятие обсуждалось не единожды. Но голосов нет, как и повода. Чтобы главу комитета сместить, нужен серьезный повод: что уж говорить о спикере”.

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Теги: news, новости, Украина, Разумков, 7dniv, 7dnivinfo  
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