Депутаты Волынского облсовета потребовали запрета "Партии Шария" и ОПЗЖ

Политики утверждают, что это — "пророссийские" политсилы, которые, манипулируя общественным мнением, способствуют расколу украинского общества.

Во время состоявшейся 27 мая сессии депутаты Волынского областного совета проголосовали за обращение к президенту, Верховной Раде и Министерству юстиции Украины, в котором призвали тех запретить деятельность "Партии Шария" и ОПЗЖ.

Об этом рассказывает местное издание "Конкурент".

Отмечается, что инициатором данного решения стали депутаты фракции "Свобода".

"Революция Достоинства привела к запрету промосковских антиукраинских партий — Коммунистической партии и Партии регионов. Однако, и сейчас Украина вынуждена противостоять гибридной войне с русским влиянием. За пророссийскими политиками всегда идут русское оружие и российские танки. Чтобы не допустить этого, необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля", — отмечается в тексте принятого решения.

В документе отмечается, что "пророссийские политические силы", манипулируя нормами морали, вопросами языка и "дружбы с Российской Федерацией", способствуют вероятному расколу украинского общества.

"В связи с изложенным, требуем подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий "Оппозиционная платформа — За жизнь" и "Партия Шария" — как тех, которые отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора и есть, по сути, коллаборационистами Кремля", — сказано в документе.

Согласно опубликованному тексту решения, его поддержали все "проукраинские силы", находящиеся в облсовете.

Отметим, депутатами Волынского облсовета стали представители следующих политсил: "За майбутнє", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Слуга народа", "Свобода", "Сила и честь" и Аграрная партия Украины.