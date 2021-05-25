Почему Киев не отзывает посла из Минска после ареста Протасевича объяснил Кулеба

После авиационного инцидента с принудительной посадкой в Минске лайнера компании Ryanair и ареста создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича отношения между Украиной и Беларусью стремительно начали ухудшаться.

Украина ввела запрет на авиасообщение, однако глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что отзывать посла пока нет возможности. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест и это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами", - заявил Дмитрий Кулеба.

Украинские дипломаты сейчас пытаются помочь с возвращением украинцам, которые лечатся в Беларуси и "застряли" там из-за прекращения авиасообщения.

Дмитрий Кулеба уточнил, что программу трансплантации в Беларуси для украинских граждан курирует Минздрав, но в экстренных ситуациях, например, при необходимости эвакуации граждан Украины, к ситуации подключается МИД.

"26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси. Еще около 160 стоят в очереди - в ближайшее время должны ехать. Из тех 26, которые в Беларуси, десять уже на связи с посольством", - заявил Кулеба и добавил, что дипломаты установят со всеми украинцам связь и окажут им помощь.