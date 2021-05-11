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Политика Сегодня, 16:17104
Что заявил Зеленский в интервью немецкой газете

Президент Владимир Зеленский дал большое интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его перевод на украинский язык опубликовал сайт главы государства 

Прозвучало несколько интересных заявлений - о войне на Донбассе, Нормандском формате и "Северном потоке-2". Также президент подверг критике НАТО и Евросоюз, но тут же попросил у них оружие.

При этом ответ на интервью со стороны Германии последовал практически незамедлительно. И оказался отрицательным. 

"Страна" проанализировала главные тезисы интервью Зеленского. 

"Блицкриг" на Донбассе

Говоря о войсках России вблизи украинских границ Зеленский привел такую арифметику

30-35 тысяч находятся на Донбассе. Это в основном вооруженные силы сепаратистов плюс три тысячи кадровых офицеров российской армии.

Такая же группировка располагается в Крыму. И вдоль остальной границы - от 50 до 80 тысяч солдат. При этом 90% техники, которую подвели к Украине весной, остается на месте. 

Риск эскалации таким образом сохраняется до 12-16 сентября, когда Россия запланировала учения Запад-2021, считает Зеленский. "Думаю, что до этого периода ситуация очень опасна". 

Далее Зеленский описывает возможные военные сценарии России против Украины. Один из них - прорубить коридор с материковой Украины в Крым.

"Есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции. Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Это то, что вы сказали, - один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украины", - заявил Зеленский. 

Правда, еще недавно власти Украины убеждали, что опасности нет, и "можно ехать на огороды", потому что война, мол, отменяется.

Однако немецкому журналисту президент заявил, что даже сейчас есть, оказывается, и вероятность "блицкрига" - броска противника до границ Донецкой и Луганской областей. А также планы россиян вторгнуться в причерноморские степи со стороны Крыма. 

Усугубляет угрозу, по его мнению, укрепляющийся союз России с Беларусью.

"Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы смотрим, как Россия и Беларусь настойчиво работают над договоренностями друг с другом. Может быть, это может включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим опасности для себя - вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью", - заявил Зеленский. 

В общем Зеленский, как видим, пугает Запад близкой войной. Правда, ниже он внезапно даст понять, что никакой войны не будет. 

Северный поток-2 и война

Вопрос газопровода в интервью поднимался в двух основных контекстах.

Во-первых, Зеленский заявлял, что запуск второго "Потока" оставит Украину без транзита уже через три года. Более того, Зеленский фактически обвинил Европу в поддержке этой игры Москвы. 

"Если они достроят "Северный поток-2" - это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в Нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", - сказал Зеленский.

По мнению президента, Россия сможет использовать "Северный поток-2" для давления на Украину на переговорах по Донбассу и в решении вопросов с Крымом. 

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма… Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу… Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов", - сказал Зеленский.

Трубопровод, считает президент - это "козырная карта" России.

"Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль над результатами местных выборов и так далее, нужно повышать ставки. "Северный поток-2" на сегодня - это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - заявил Зеленский. 

Во-вторых, звучал вопрос - не приблизит ли войну запуск "Северного потока-2", при котором украинская газовая труба перестанет иметь критическое значение. И тогда Россия, мол, сделает с Украиной, что захочет. 

Президент Украины прямо на этот вопрос ни разу не ответил. Более того, дал понять, что не увязывает напрямую нападение России с достройкой газопровода. 

"Вероятность эскалации есть, но мне кажется, что это (строительство газопровода - Ред.) не является для России причиной начинать или продолжать военные действия", - сказал Зеленский.

Он считает, что страховкой от военного сценария может стать передача трубы США и Европе. 

"Я действительно считаю, что было бы круто иметь в качестве партнеров, как совладельцев в ГТС Украины Европу и Соединенные Штаты. Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы", - уверен президент.

То есть Зе выдвинул идею, которая, по его мнению, может застолбить за Украиной часть транзита даже после запуска СП-2. И в этом смысле понятно, почему Зеленский внезапно начал отрицать вероятность военного сценария после того, как заработает обходной газопровод.

Видимо, стоит цель убедить Запад, что войны не будет, и поэтому купить украинскую трубу - это надежная инвестиция. 

Правда, эти слова противоречат другим заявлениям президента, которые он сделал выше. О том, что у России целых два сценария нападения на Украину. И что вплоть до осени будет очень высокая опасность эскалации. 

Дело в том, что Владимиру Зеленскому нужно было в рамках одного интервью решать две противоположные задачи. Первая - уговорить Запад взять под зонтик украинскую ГТС. Но эта просьба бессмысленна, если есть риск войны.

Вторая - попросить побольше оружия. Поэтому президент одновременно говорит о двух взаимоисключающих вещах - что войны не будет, и что она вот-вот может начаться, и поэтому нас надо защищать.

"Дайте винтовки" и вежливый отказ

К тезису о защите Зеленский вернулся, когда говорил об отношениях с Германией. Он вспомнил, как лидер партии немецких "Зеленых" Роберт Габек требовал предоставить Киеву немецкое вооружение (из-за чего, к слову, подвергся критике у себя в стране). 

"Он (Габек - Ред.) точно понимает, что у Украины нет флота, наши берега незащищенные, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может - в Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера", - описал фабулу разговора с "зелеными" Зеленский.

Далее он присоединился к Габеку и тоже удивился, почему немцы не снабжают Украину по военной линии. 

"Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника - много всего. Германия сильна в этом направлении. Германия - также одна из передовых стран в автомобилестроении", - сказал Зеленский.

И далее напомнил, что в руках у Берлина еще и "геополитическое оружие" - возможность остановить "Северный поток" и не блокировать принятие Украины в НАТО.

Правда, после этого заявления глава МИД Германии Хайко Маас отмел идею украинского президента. "Поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе", - заявили в МИД Германии.

"Как все-таки обойти пятую статью договора НАТО?"

Правда, относительно перспектив защиты Украины от России журналист FAZ оптимизмом не дышал. Он дважды спросил президента, как быть с тем, что НАТО воевать с Россией не хочет. 

Прозвучал даже достаточно скандальный вопрос. "Как можно политически сконструировать членство в НАТО для Украины, чтобы все же обойти пятую статью Договора НАТО, чтобы членам не пришлось защищать будущего члена НАТО - Украину - военными средствами?", - спросил корреспондент.

То есть, от имени Германии представитель прессы задается вопросом - как взять Украину в Альянс и при этом не нести никаких по этому поводу обязательств?

Нежелания вступаться за Украину на Западе вообще никто не скрывает - после весеннего обострения в американских СМИ одна за другой пошли публикации о том, что в случае войны на помощь США и союзников Киев может не рассчитывать. 

Зеленский же "успокоил", что Россия не решится на войну с НАТО и Евросоюзом. Но также упрекнул Запад, что тот не желает нас защищать. И даже предрек, что именно такая пассивность может привести к новой мировой войне.  

"Политический эгоизм, который есть сегодня из-за этих страхов, может привести именно к Третьей мировой войне. Не может быть такой позиции: "Посмотрим". Да, никто не хочет, но мы уже имеем эту ситуацию. Мне кажется, что это не совсем справедливо - мы же защищаем, мы - стена безопасности этой философии существования европейской цивилизации, прав и свобод человека", - сказал президент.

Далее Зеленский усомнился вообще в ценности НАТО, если Альянс не хочет защищать своих членов.

"Если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-нибудь на какую-то страну - члена НАТО кто-то нападает, если они боятся, что придется защищать, тогда вопрос в целом к ​​этой конструкции. Если это так, то зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? Тогда в чем ее ценность?"

Правда, Украина пока не член этого союза - поэтому претензии президента не слишком в цель. Но возникает вопрос - зачем тогда сам Зе в последние месяцы буквально требует у европейцев и США взять Украину в НАТО?

Точно так же Зеленский покритиковал и Евросоюз - даже заявляя, что он "сыпется". 

"Великобритания вышла из ЕС. ЕС без Великобритании стал крепче? Точно нет. Это уже не "арочная" конструкция, которая является самой прочной в мире. Это конструкция, которая сыпется".

Тоже не слишком понятно, зачем тогда Украина и в эту "конструкцию" так стремится. 

"План Б обсудим с Байденом"

Обозначив два тупика - Евросоюз и НАТО - Зеленский заявил об имеющемся у него плане, который выходит за пределы Нормандского формата. 

"Украина может иметь план "Б", когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чем-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки - Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о нем с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата", - рассказал президент.

Описание плана довольно сбивчивое. Неясно - он подписывается до или после возвращения территорий. Судя по всему - до. Тем самым Зеленский продолжает продвигать идею неких новых договоренностей вокруг Украины.

Как минимум - чтобы сбить фокус с Минских соглашений и Нормандской четверки, сместив его в пользу США.

Как максимум - формализовать отношения с Западом. Пока Украина вроде как союзник, но такой, которому никто формально ничего не должен. А Зе ниже по интервью говорит, что новые соглашения дадут Украине гарантии военной и энергетической безопасности даже без вступления в ЕС или НАТО.

И здесь сразу возникает возражение: если бы Запад хотел такие гарантии дать, то предоставил бы их в рамках существующих форматов. Поэтому пока идею украинского президента можно отнести в разряд очень теоретических. 

Что же до перевода стрелок с нормандского и минского форматов по Донбассу (их Зеленский основательно покритиковал за то, что не признают Россию стороной конфликта), то буквально одновременно с выходом президента сделали заявления главы Франции и Германии. Они сказали, что альтернативы "Нормандии" нет. И что нужно выполнять уже заключенные соглашения - и в Минске, и на последнем саммите лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже.

То есть Берлин и Париж недвусмысленно высказались против привлечения американцев к переговорам по Донбассу. Учитывая, что той же позиции придерживается и Москва, любые альтернативные форматы могут оказаться просто клубом стран, имеющих слабое отношение к этому конфликту вообще. 

При этом вряд ли Киев будет выходить из нормандских переговоров - к ним привязаны санкции против России. 

В целом из слов украинского президента складывается впечатление, что Зеленский в минском процессе чувствует себя загнанным в угол и во что бы то ни стало хочет из него в любой форме выйти. Пусть не формально, так фактически. Однако позиция крупнейших стран Европы этому препятствует.

И пока нет резонов считать, что американцы будут создавать альтернативные площадки с Украиной по Донбассу. Сейчас они ведут политику умиротворения Евросоюза и восстановления с ним стратегического партнерства. Тем более, что влияние США на процессы в Украине и без того сильнее, чем у европейцев. И в деле остановки войны - последнее слово за Вашингтоном. 

В этом смысле, изложенные Зеленским идеи - достаточно фантастические. Тем более, что они ни в какой форме не предусматривают участия России, которую Зе называет стороной конфликта, в любых переговорных форматах. 

И именно поэтому предложения Зеленского уже натолкнулись на негативную реакцию Европы - и по оружию, и по расширению Нормандского формата. То есть вряд ли все эти идеи получат какое-то продолжение.

Но перейти к выполнению политической части Минских соглашений украинская власть очевидно не готова. А значит переговоры по разрешению конфликта будут и дальше загоняться в тупик, с перспективой в любой момент сорваться в новую эскалацию. Если, конечно, не произойдут изменения на другом уровне и США с Россией стратегически не договорятся по этому и по многим другим вопросам. 

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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