 

По новому закону СНБО определит кто олигарх, а кто нет

Политика Вчера, 23:0959
По новому закону СНБО определит кто олигарх, а кто нет

Авторы внесенного сегодня в Верховную Раду инициированного президентов Владимиром Зеленским законопроекта об олигархах предлагают законодательно закрепить право Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на признание того или иного фигуранта олигархом.

Об этом "Стране" сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники. По его словам, такая норма - главная "фишка" законопроекта.

Текста "Проекта Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на сайте пока нет. Законопроект обозначен как президентом как неотложный.

По новому закону СНБО определит кто олигарх, а кто нет

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Сотрудничество Украины с НАТО и еще семь вопросов обсудят на заседании СНБО в пятницу
Сотрудничество Украины с НАТО и еще семь вопросов обсудят на заседании СНБО в пятницу
Вчера, 22:34
Данилов заявил еще об одном законе об олигархах, который готовят у Зеленского
Данилов заявил еще об одном законе об олигархах, который готовят у Зеленского
29-мая-2021, 10:17
Кто будет автором законопроекта о деолигархизации еще не знают в
Кто будет автором законопроекта о деолигархизации еще не знают в "Слуге народа"
15-апр-2021, 22:28
В действие санкции против Януковича и Азарова до сих пор не ввел Зеленский
В действие санкции против Януковича и Азарова до сих пор не ввел Зеленский
8-апр-2021, 14:09
Указ о санкциях против контрабандистов подписал Зеленский
Указ о санкциях против контрабандистов подписал Зеленский
4-апр-2021, 18:04

Последние новости

Вчера, 2021-06-02
23:09
Политика
По новому закону СНБО определит кто олигарх, а кто нет
22:52
События
Бесплатным пивом в США стимулируют американцев к вакцинации
22:34
Политика
Сотрудничество Украины с НАТО и еще семь вопросов обсудят на заседании СНБО в пятницу
22:14
События
Как Порошенко с "неким Грановским" помогают России поддерживать "ЛДНР" рассказали у Путина
20:37
События
Второй раз затри месяца Кабмин назначил врио главы ГАСИ одного и того же человека
19:52
События
В "ЛНР" хотят ввести смертную казнь
19:50
События
Во Львове после гибели школьника на экскурсии в больницу с сердечным приступом попал его классный руководитель
17:13
События
В Испании изъяли почти тонну кокаина, замаскированного под древесный уголь
17:11
Экономика
Доллар в диапазоне 28–29 грн: правительство сформировало макропрогноз на три года
17:09
События
Во Львове суд наказал пенсионера, отправлявшего местным властям порнографические картинки
16:57
Публикации
Эксклюзив
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
14:32
События
75% немцев выступают против американских санкций в отношении "Северного потока-2"
13:38
События
Церковь за 240 тысяч гривен продала "Укрпочта"
13:35
События
Повысить пенсионный возраст для украинцев предлагают "Слуги народа"
13:33
События
Закрытие Зеленским каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK в ООН признали противоречащим правам человека
13:32
Экономика
Крупнейший держатель криптовалюты рассказал, что будет с биткоином в ближайшие месяцы
10:27
События
Лукашенко пригласил следователей "ЛДНР" задать вопросы Протасевичу
09:56
События
Беременная девушка, которую решил сжечь ревнивый сожитель умерла в Кривом Роге
09:49
События
Группа сенаторов США прибыла на переговоры в Киев
09:46
События
СБУ взяла в Киеве главаря иностранной банды фальшивомонетчиков

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 мая 20214369
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 июня 20212947
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 июня 20212458
В США погиб актер, звезда сериалов "Спасатели Малибу" и "Приключения Тарзана"1691
Блогеры в Киеве разгромили квартиру и уехали на полицейском авто609
Ляшко раскрыл секрет черепашьих темпов вакцинации в Украине579
Повысить пенсионный возраст для украинцев предлагают "Слуги народа"469

Досуг

7 преимуществ покупки обуви в Интернете
7 преимуществ покупки обуви в Интернете
Наша потребность в удобной обуви существует с тех пор, как люди начали ходить прямо. Еще каких-то 20 лет назад покупка обуви заключалась в посещении обувного магазина и примерке пары стилей в поисках того, что вам подходит.
Вчера, 23:3556
Качественные фильтры для самокруток
Качественные фильтры для самокруток
Интернет магазин DuDa не пропагандирует, не продает и не одобряет наркотические вещества, их употребление и производство!
Вчера, 19:3367
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов
Магазин Nice Flooring - лучший ламинат от ведущих брендов
Если возникла надобность решить вопрос отделки пола, одним из оптимальных вариантов можно считать выбор и покупку ламината.
Вчера, 16:1994
SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях
SMM-продвижение: раскрутка страниц в социальных сетях
Одним из инструментов интернет-маркетинга является SMM продвижение, которое предусматривает коммуникацию с потребителями через социальные сети.
1-июн-2021, 16:24191
Что представляет собой элитная квартира в Киеве
Что представляет собой элитная квартира в Киеве
Сегодня на рынке недвижимости представлено множество вариантов жилья. Это могут быть апартаменты классической или улучшенной планировки, жилплощадь в сталинке или первоклассной новостройке.
1-июн-2021, 16:20223
GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ
GootoEU о способах переезда в Португалию на ПМЖ
Желающих перебраться в Португалию привлекают лояльное миграционное законодательство, невысокие цены (в том числе на недвижимость), климат и возможность получения Золотой визы для временного проживания, а затем и гражданства.
1-июн-2021, 14:39192

События

Бесплатным пивом в США стимулируют американцев к вакцинации
Бесплатным пивом в США стимулируют американцев к вакцинации
В США решили выдавать бесплатное пиво от компании Anheuser-Busch, чтобы стимулировать американцев вакцинироваться от коронавируса для реализации "месяца действий" президента Джо Байдена, в ходе которого планируется сделать прививки 70% взрослых граждан до 4 июля.
Вчера, 22:5248
Как Порошенко с "неким Грановским" помогают России поддерживать "ЛДНР" рассказали у Путина
Как Порошенко с "неким Грановским" помогают России поддерживать "ЛДНР" рассказали у Путина
Деньги, поступающие в качестве оплаты за российские товары от бывшего президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского и других украинских олигархов, Россия направляет на помощь "ДНР" и "ЛНР".
Вчера, 22:1471
Второй раз затри месяца Кабмин назначил врио главы ГАСИ одного и того же человека
Второй раз затри месяца Кабмин назначил врио главы ГАСИ одного и того же человека
Кабинет министров Украины на заседании 2 июня повторно назначил временно Сергея Галицына исполняющим обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).
Вчера, 20:3765
В "ЛНР" хотят ввести смертную казнь
В "ЛНР" хотят ввести смертную казнь
В так называемой "Луганской народной республики" хотят ввести смертную казнь в качестве наказания за акты геноцида и незаконные методы ведения боевых действий.
Вчера, 19:5293
Во Львове после гибели школьника на экскурсии в больницу с сердечным приступом попал его классный руководитель
Во Львове после гибели школьника на экскурсии в больницу с сердечным приступом попал его классный руководитель
Выяснились другие подробности трагедии, разыгравшейся под Львовом, где во время экскурсии погиб 12-летний школьник.
Вчера, 19:5082
В Испании изъяли почти тонну кокаина, замаскированного под древесный уголь
В Испании изъяли почти тонну кокаина, замаскированного под древесный уголь
862 килограмма кокаина, который не учуяли собаки-ищейки, нашли в результате совместной операции португальских и испанских правоохранителей.
Вчера, 17:1398
7 Днів