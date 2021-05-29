 

Ветировать принятый Радой закон о недостоверном декларировании будет Зеленский

Политика Сегодня, 10:5855
Ветировать принятый Радой закон о недостоверном декларировании будет Зеленский

Президент Владимир Зеленский будет ветировать принятый 3 июня парламентом закон об ответственности за декларирование недостоверной информации. 

По его словам, он не допустит ослабления ответственности за это правонарушение, а закон в принятом виде неприемлем.

Его слова приводит Офис президента.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ждут украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", – сказал глава государства.

В Офисе президента напомнили, что инициированный президентом и проголосованный во втором чтении законопроект № 4651 ослабляет систему декларирования и наказание за уголовные правонарушения в этой сфере.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, которые находятся во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.

Проголосованная норма позволит недобросовестному декларанту переписывать дорогие машины, квартиры на жену и заявлять, что  она якобы отказывается предоставить ему документы об этом имуществе, а следовательно, не декларировать его. И за это декларант не будет привлечен к уголовной ответственности.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС – безвизовый режим", – добавил президент.

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы. Без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным, считает Зеленский. За недекларирование имущества чиновниками, бесспорно, должна быть установлена справедливая уголовная ответственность.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность согласно закону", – подчеркнул глава государства.

В ОП напомнили, что Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 года полностью поддержала инициированные президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo, Рада  
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