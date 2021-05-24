Тайное решение по обеспечению безопасности на границе с Крымом принял СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о решении органа, которое на заседании 4 июня было принято в тайном режиме.

Решение касается обеспечения безопасности на границе с Крымом.

Об этом Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания СНБО.

"Сегодня было принято решение по поручению президента, которое было дано еще 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории (на границе с Крымом - Ред.). Оно рассматривалось в тайном режиме", - сообщил Данилов.