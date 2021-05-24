 

Вирастюка народным депутатом признал Верховный суд

Политика Сегодня, 18:0137
Вирастюка народным депутатом признал Верховный суд

Большая палата Верховного суда удовлетворила жалобы кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по 87 округу Василия Вирастюка.

Согласно решению, последний будет признан парламентарием.

Об этом сообщает общественная организация "ОПОРА".

"Большая палата рассмотрела дело №9901/173/21 и отменила решение Верховного суда от 23 мая 2021 года, которое отменяло протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая", - говорится в сообщении.

Таким образом, утверждают в организации, Василий Вирастюк признается действующим народным депутатом, избранным по 87 округу на Ивано-Франковщине.

Напомним в апреле Центризбирком сообщил, что на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%. Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными результаты выборов на округе.

Сам Шевченко заявил о краже голосов и о том, что окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Позже Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, но "Слуги народа" стали уверять, что суд не отменял результаты, а Шевченко обманывает. 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области.

5 мая Центризбирком отказался регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

19 мая ЦИК все же объявил Вирастюка избранным депутатом Верховной Рады.

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