Путин заявил, что США "твердым шагом идут по пути СССР".

Российский президент Владимир Путин заявил, что США "идут по пути Советского Союза".

Об этом он сказал на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Высказываясь о США, Путин рассказал о "проблеме империй", которым "кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, но количество проблем нарастает и наступает момент, когда с ними уже не справиться".

Как считает, глава России, США "уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза".