Министр юстиции Малюська допустил, что первыми в реестр олигархов попадут Коломойский и Порошенко

В реестр олигархов, создание которого инициировал президент Владимир Зеленский, первыми могут попасть Игорь Коломойский и экс-президент Петр Порошенко, поскольку они оба соответствуют критериям закона.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам министра, в законопроект говорится, что если бизнес-партнер олигарха является чиновником, указанным в списке, например, народным депутатом, то он, соответственно, имеет влияние на политическую жизнь.

"Партнеров господина Коломойского, официальных, в Верховной Раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает", - сказал Малюська.

Кроме того, в реестре может оказаться и Порошенко, который "отвечает всем критериям".

"Закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему, и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр - избавьтесь от влияния на политическую жизнь, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, к СМИ", - убежден министр.