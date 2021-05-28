Позицией Байдена по "Северному потоку-2" неприятно удивлен Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, в преддверии встречи лидеров США и России дал интервью порталу Axios, в котором выразил недоумение по поводу позиции Джо Байдена в отношении "Северного потока-2".

"Я искренне полагал, что, когда дело касалось "Северного потока-2", США оставались последним оплотом. Именно поэтому мы были очень неприятно удивлены (отказом от санкций). Я был удивлен несколько раз. Помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт, что я узнал об этом из прессы. Отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми.

Все эти действия ослабляют уверенность внутри Украины в непоколебимой поддержке. Я убежден, что Байден определенно может быть прагматичным, содержательным и достаточно умным в отношениях с Россией. Я верю все же, что Байден - Джордан в политике. Я думаю, что он еще не забросил свой последний трехочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это все часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и США. У России будет отличная возможность взять верх над США", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что очень хотел бы встретиться с Байденом до его саммита с Путиным.

!Я понимаю, что ранее планы и плотный график президента США могут этого не позволить, но выбирать именно ему. Как гарант Конституции Украины я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи с Путиным в Женеве", - говорит Зеленский.

Он также критикует США и НАТО за отсрочку принятия решения о членстве Украины в альянсе.

"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", - сказал Зеленский.