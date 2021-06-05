О выходе из партии "Голос" и планах остаться в политике заявил Притула

Шоумен Сергей Притула объявил о выходе из партии "Голос".

По его словам, он останется в политике, а решение связано с тем, что политсила, по его мнению, отдалилась от своих первоначальных идей.

Об этом Притула сообщил в Facebook.

"2 года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде "Голоса" перед прошлыми парламентскими выборами. Это было сознательное и взвешенное решение. Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили", - написал Притула.

По его словам, сейчас партия отдалилась от этих целей и ценностей, поэтому он принял решение ее покинуть.

"Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы ее в прошлом году не оставил бы основатель. Однако на сегодняшний день, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я ухожу из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - написал Сергей Притула.

По его словам, он до последнего верил в возможность цивилизованного диалога и реанимирования партии, однако диалога не получилось.

"Областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства", - сообщил Притула.