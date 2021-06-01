Закон о запрете пакетов подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в магазинах.
Об этом он заявил на форуме "Украина 30".
В рамках закона объектам розничной торговли, общественного питания и предоставл
- Сверхтонких пластиковых пакетов;
- Тонких пластиковых пакетов;
- Оксо-разлагающихся пластиковых пакетов.
При этом разрешаются:
- Биоразлагаемые пластиковые пакеты;
- Сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и / или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.
Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным настоящим Законом требованиям, подлежат изъятию из обращения.
Помимо этого, глава государства также подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Согласно программе за три года должны высадить миллиард деревьев.
"Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече", - сообщил Зеленский.