Закон о запрете пакетов подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в магазинах.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30".

В рамках закона объектам розничной торговли, общественного питания и предоставл

Сверхтонких пластиковых пакетов;

Тонких пластиковых пакетов;

Оксо-разлагающихся пластиковых пакетов.

При этом разрешаются:

Биоразлагаемые пластиковые пакеты;

Сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и / или транспортировки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

Пластиковые пакеты, не соответствующие установленным настоящим Законом требованиям, подлежат изъятию из обращения.

Помимо этого, глава государства также подписал указ о сохранении и восстановлении лесов. Согласно программе за три года должны высадить миллиард деревьев.

"Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече", - сообщил Зеленский.