Байден поговорил с Зеленским и пригласил его этим летом в Белый дом

Вечером 7 июня по киевскому времени состоялась телефонная беседа президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Это уже второй по счету их разговор с момента вступления Байдена в должность.

О беседе заявил в понедельник на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я пришел сюда, на брифинг, из Овального кабинета, где президент Байден беседовал по телефону с президентом Украины Зеленским", - отметил Салливан.

Со слов советника, Байден сказал Зеленскому, что с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом.

"Он заявил президенту Зеленскому, что ждет (возможности - Ред.) принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы", - сказал Салливан, говоря о телефонном разговоре, который в понедельник провели лидеры обеих стран.

Зеленский ждет аудиенции в Овальном кабинете уже больше двух лет.