Что делать после окончания строительства "Северного потока-2" решают в США

Американская администрация признает, что достройка трубопровода "Северный поток - 2", по сути, уже является реальностью, и потому теперь концентрирует внимание на вопросе о том, как поддержать в складывающейся ситуации интересы Украины и ряда других восточноевропейских государств.

Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение строительства трубопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является самыми эффективными нашими действиями, чтобы подержать интересы Украины и других затронутых стран, а также наши собственные", - сказал глава Госдепа, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По его словам, США не хотят "отравлять колодец", то есть портить отношения, с одним из своих ближайших союзников - Германией, вводя санкции в отношении участников проекта "Северный поток - 2". Вашингтон пытается избежать такой ситуации, при которой "устранит какие-либо стимулы для Германии", которые бы содействовали ее взаимодействию с США в свете завершения строительства трубопровода, подтвердил глава американского внешнеполитического ведомства.