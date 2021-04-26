 

Без кредитов МВФ Украина может жить в течение трех лет

Политика Сегодня, 10:080
Без кредитов МВФ Украина может жить в течение трех лет

Владелец украинского агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк считает, что благодаря тенденциям на мировых рынках наша страна может в ближайшие три года не брать кредиты у Международного валютного фонда (МВФ).

А при разумно политике еще и привлечь 150 миллиардов долларов инвестиций.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью программе "В гостях у Гордона".

"Внешняя конъюнктура сейчас очень благоприятна для Украины. Плюс монетарная политика последних двух лет – это накачивание деньгами огромнейшими мирового пространства - приводит к толчку инфляционных процессов, в первую очередь – на сырьевые товары. В первый раз нам везет. Первый раз Украина за всю историю может закончить год с позитивным торговым балансом. На самом деле Украине МВФ в следующие три года не нужен. Она будет иметь платежный баланс, понятно, не такой, как у Китая, но как минимум 10-15 миллиардов долларов у нее будет лишних", - сказал гость Дмитрия Гордона.

Он полагает, что хуже Украина жить не будет.

"Вроде бы все хорошо, да. Будем ли мы жить лучше? Вот в чем вопрос. Вот есть страны ВРЕП, это пять стран АСЕАН (Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Таиланд), это Австралия, Новая Зеландия, Корея, Япония и Китай. Это 15 стран, я не все перечислил. Там живут 2,2 миллиарда людей, и это самое большое экономическое пространство в мире. 32% оно занимает на сегодняшний день. Эти страны, условно, у Украины берут руды, зерна, масла в год на 15-20 миллиардов долларов. Для них это жизненно важные вещи", - добавил Бахматюк.

По мнению бизнесмена, конъюнктура идет на повышение цен на сырье.

"Каждый год это будет добавлять 10-15%. Представьте себе, о каких цифрах мы можем говорить. И формируя стратегию, ты идешь и говоришь: смотрите, вот поставка за 10 лет, на 150-200 миллиардов долларов. Вы заинтересованы? Да. Я уверен на 110%, они говорят да. Они говорят: мы хотим под это улучшить инфраструктуру, мы хотим улучшить правила игры в вашей стране законодательно, юридически. А нам нужно на это 150 миллиардов долларов. Из них 50 миллиардов долларов – это облигации украинского займа, чтобы мы взяли у вас по 2%, 25 (миллиардов - Ред.) - со всеми рассчитаться, 5 (миллиардов - Ред.) - на инфраструктуру, на дороги, по которым будет ездить ваше зерно, ваша руда и т.д. А еще 100 (миллиардов - Ред.) мы вложим в порты, в развитие, в добавленную стоимость. А давайте вы будете у нас брать не зерно, а мясо птицы. Или говядину. Давайте 30% в это, и вы – собственники. И это реально. Я уверен в этом, потому что я это делал", - заверил Бахматюк.

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Теги: news, новости, Украина, Бахматюк, Кредиты, МВФ, 7dniv, 7dnivinfo  
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