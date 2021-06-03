Псаки рассказала о тактике президента США на переговорах с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на очередном брифинге в Белом доме рассказала о том, какую позицию займет президент США Джо Байден во время своих переговоров с лидером России Владимиром Путиным.

Видео брифинга опубликовано в официальном Facebook Белого дома.

"Президент Байден давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда поведение властей России не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом на переговорах", - заявила Джен Псаки.

Также по ее мнению, это позволит продвинуться к "более стабильным и предсказуемым отношениям".

Пресс-секретарь Белого дома также сообщила, что журналисты смогут задать вопросы президенту Байдену после встречи в Женеве.

"И мы, конечно, надеемся, что у вас также будет возможность задать вопросы президенту Путину. Как будет выглядеть этот формат, мы узнаем в ближайшие пару дней... Все еще обсуждается", - добавила она.