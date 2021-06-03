 

Мэр Ровно пригрозил ромам "упаковать в автобус и вывезти" их на Закарпатье

Политика Сегодня, 13:4585
Мэр Ровно пригрозил ромам "упаковать в автобус и вывезти" их на Закарпатье

Александр Третяк заявил, что у него "не хватает слов и толерантности, чтобы терпеть то, что ромы делают в городе".

Мэр Ровно Александр Третяк пригрозил ромам города, что "запакует их в автобус и вывезет на родное Закарапатье". Об этом он сообщил в эфире ровненского радио "Радио Трек".

Таким образом, мэр отреагировал на петицию от горожан, размещенную на сайте горсовета. В ней жители Ровно требуют привлечь к ответственности ромов, которые выбивали окна в автомобилях и вымогали деньги на улицах.

"Просим администрацию города обратить внимание на ежедневный произвол ромов в Ровно. Почему органы опеки не обращают внимание на множество молодых потенциальных преступников, терроризирующих горожан, туристов и бизнес? Люди не имеют возможности спокойно отдохнуть в центре или даже постоять в пробке (потому что выбивают окна, требуя денег), а малолетние ромы не имеют возможности на образование и хорошее будущее", — сказано в петиции, которая уже собрала 240 подписей из 250 требуемых.

Александр Третяк заявил, что у него "не хватает слов и толерантности, чтобы терпеть то, что ромы делают в городе".

Он отметил, что в ближайшее время он хотел провести заседание с правоохранителями, чтобы решить вопрос с "поведением" представителей цыганской национальности.

Однако, привлечь к ответственности их не так просто, поскольку обычно это бездомные люди, которые не имеют паспорта, регистрации и постоянного места жительства. За порядком, по словам мэра должны следить полиция и муниципальная охрана, которую "вот-вот запустят".

Мэр также рассказал, что ранее на одной из улиц города ему повстречались ромы, и Третяк сказал ему, чтобы они убирались из города. Но в ответ те пожаловались, что поезда и автобусы не ходят.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", — заявил Александр Третяк.

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