Арахамия анонсировал новое заседание СНБО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны в следующую пятницу, 18 июня.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам Арахамии, СНБО уже традиционно собирается по пятницам, однако 11 июня заседание не планируется.

"Всегда по пятницам. Я думаю, это уже традиция. Но в эту пятницу, кажется, нет. В следующую готовится", - сказал Давид Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" не указал, какие вопросы будет обсуждать Совет национальной безопасности и обороны на следующем заседании.