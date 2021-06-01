 

Кто попал в "коренные народы" Зеленского и почему об этом заговорил Путин (Видео)

Политика Сегодня, 14:4470
Кто попал в "коренные народы" Зеленского и почему об этом заговорил Путин

Законопроект о коренных народах, который президент Зеленский в конце мая подал в Раду, снова начали активно обсуждать - не только в Украине, но и в России.

Этот документ вводит особые права для трех национальностей - крымских татар, караимов и крымчаков. Они, в отличие от тех же русских, смогут учиться на родном языке. 

Тему активизировал российский президент Путина в своем интервью, посвященном Украине.

Он раскритиковал законопроект, обвиняя власти Украины в дискриминации русских и других народов, населяющих страну, которые привилегий "коренных" не удостоились. Также он сравнил идею Зеленского с практиками нацистской Германии.

На днях осудили законопроект и в российской Госдуме. 

Но даже без этих заявлений закон о коренных народах и так достаточно скандален. Разбирались в заявлениях вокруг него и в сути документа.

В чем суть "коренных народов" по-украински?

Законопроект Владимира Зеленского, поданный в Раду 18 мая, дает развернутое определение, что такое коренной народ.

Им является "автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины".

Такая формулировка по сути означает, что русские в Украине не могут считаться коренным народом. Как и венгры, поляки, белорусы, греки, молдаване, евреи - и все другие, кто столетиями жил на территории Украины.

Исключением стали только крымские татары, караимы и крымчаки. Они вписаны в законопроект как единственные коренные народы Украины. 

В случае принятия документа, им предоставляются широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. Так, им можно создавать свои учреждения образования, обучаться на родном языке. В отличие от тех же - русских (второй по величине нации в Украине) - у которых такое право забрали. 

"Коренные" могут создавать свои средства массовой информации. Им дается право получать финансирование своих представительских органов из госбюджета.

Законопроект дает гарантии правовой защиты представителей коренного народа - от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности.

Например, принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме. Также для "коренных" прописана защита от расовой, этнической или религиозной ненависти.

Из этих формулировок следует, что остальные этнические меньшинства в Украине можно ассимилировать и они не обладают теми же правами относительно использования своего языка, как и "коренные" народы.  

Что заявили в России

Еще 8 июня Госдума РФ официально осудила документ, который Зеленский подал в Раду. 

Парламент России назвал законопроект "вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами".

"Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2 % населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 %) и молдаван (0,54 %), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств на Украине.

К коренным народам, в случае принятия "неотложного закона", не вправе будут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье", - говорится на сайде Думы. 

Российские депутаты обратились в ряд международных структур, включая ОБСЕ и ПАСЕ. 

Им предложили осудить попытку Украины "разделить ее население на коренное и некоренное". Эта попытка, по мнению парламентариев, "может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства". 

На следующий день тему последствий для Украины из-за этого законопроекта поднял и Путин. 

"Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может и миллионы, вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому. Это мощный, серьезный удар по русскому народу в целом. Это не может быть для нас безразличным", - заявил он интервью 9 июня.

Российский президент заявил, что русские - это коренной народ в Украине. Аргумента два. Первый - жители областей, которые вошли в состав России после Переяславской Рады, "считали себя русскими и православными".

Второй - Украину в современных границах создал Советский Союз, то есть также при прямом участии русского народа. 

Деление народов на коренные и некоренные Путин сравнил с историческим антипримером - нацистами. "Это уже точно совершенно смахивает на теорию и практику нацистской Германии", – высказал свое мнение президент России.

"Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми? Им что, сейчас будут мерить черепа циркулем, как в нацистской Германии? Так как там определяли настоящего и ненастоящего арийца, сейчас так будут определять настоящего и ненастоящего украинца?!" – сказал Путин. 

Также президента России возмутил пункт законопроекта о том, что коренные народы не могут подвергаться дискриминации в Украине: "А не коренные, значит, могут? В том числе и русские. А также румыны, поляки, венгры". 

При этом он считает, что Запад будет закрывать глаза на эти вопросы в Украине - поскольку Европу и США устраивает антироссийский вектор Киева. 

"С Украиной строятся отношения таким образом, что она рассматривается как антипод России. [А потому] Украину предпочитают не трогать... И в том числе не замечать свастики, с которой ходят неонацисты по городам Украины", - заключил Путин.

Что ответили в Украине 

На российскую критику сразу после постановления Госдумы начали отвечать в Украине. Представитель Зеленского по Крыму Антон Кориневич предложил "не оглядываться на реакцию оккупантов и идти вперед". 

Кто попал в "коренные народы" Зеленского и почему об этом заговорил Путин

После заявлений Путина посыпалось больше реакций со стороны официальных лиц. 

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что в самой России есть такой закон. 

"Был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", а в следующем году утвержден перечень народов, который сейчас включает 47 названий. То есть понятие коренного народа в российском законодательстве присутствует более 20 лет, но в этом списке нет ни только украинцев, белорусов, татар или якутов, но и самих русских", - возмутился Резников. 

Отметим, что формулировка закона о "малочисленных" народах исключает появление там украинцев и уж тем более русских. То есть речь о небольших национальностях. Которых, к слову, в России 47, а не три, как в Украине (хотя и у нас их по факту гораздо больше).

При этом Резников умалчивает, что в России отдельные национальные республики имеют право на свои государственные языки помимо русского. Например, Татарстан.

Да и в Крыму государственным являются помимо русского также и украинский, и крымско-татарский языки. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в заочной полемике с Путиным зашел с другой стороны. Он заявил, что в Украине никто никого не притесняет. И добавил, что термин "коренные народы" взят из практики ООН. 

"Термин "коренные народы" - устоявшийся в международном праве, в частности Декларации ООН о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект воплощает ведущие нормы международного права в национальном законодательстве", - сказал министр.

Что на самом деле говорится в декларации ООН?

Отметим, что в Декларации, которую упомянул Кулеба, вообще нет четкого определения, что такое "коренной народ". А в разъяснениях к документу на сайте ООН говорится, что это сделано намеренно.

"Декларация ООН о правах коренных народов не включает определения понятия "коренные народы". Согласно Декларации, основополагающим критерием является собственное осознание себя как коренного народа. В Декларации сказано, что коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями", - говорятся в разъяснении ООН.

Итак, мы видим, что не государство должно решать, кто коренной, а кто нет, а сама общность. В Украине же собираются директивно назначить "привилегированные" народы. 

Второе важное отличие декларации ООН от украинского законопроекта - там не говорится, что коренной народ не должен иметь своего национального государства за пределами страны пребывания.

Именно такая формулировка Зеленского исключает из перечня коренных народов русских или, к примеру, греков, которые по остальным критериям имеют право на такой статус.

Кстати, непонятно, как Россия, Греция или Беларусь должны защищать права своих собратьев на территории Украины. Получается, что законопроект подталкивает остальные меньшинства к эмиграции? 

Очевидно, что прикладная цель законопроекта - закрепить языковую сегрегацию в Украине.

После принятия законов об украинизации и среднем образовании языковые права национальных меньшинств оказались резко сужены, а русских - практически обнулены. Это вызвало критику в Европе. Венецианская комиссия потребовала изменить эти законы или принять новый - о правах национальных меньшинств, где исправить ситуацию с языками обучения. 

У Зеленского обещали такой закон принять. Однако по факту (видимо, чтоб отбиться от критики украинизации) предложили законопроект о "коренных народах". Который никак не отменяет дискриминацию крупнейших национальностей страны.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, народы, коренные, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине
О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине
Вчера, 11:46
Немецким журналистам о российском блицкриге на Донбассе и о роли Лукашенко рассказал Зеленский
Немецким журналистам о российском блицкриге на Донбассе и о роли Лукашенко рассказал Зеленский
1-июн-2021, 12:30
Путин не поздравил Зеленского с 9 мая, но выступил с посланием к народу Украины
Путин не поздравил Зеленского с 9 мая, но выступил с посланием к народу Украины
8-мая-2021, 13:17
Резников заявил, что Зеленский не примет приглашение Путина поехать на встречу в Москву
Резников заявил, что Зеленский не примет приглашение Путина поехать на встречу в Москву
24-апр-2021, 09:06
Песков заявил что Путину рассказали о предложении Зеленского встретиться на Донбассе
Песков заявил что Путину рассказали о предложении Зеленского встретиться на Донбассе
21-апр-2021, 17:22

Последние новости

17:16
События
Сократить количество госслужащих на 10% хочет Кабмин
17:15
События
Обыски по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 миллиарда проводят в офисе "Нафтогаза"
17:13
События
Наркобизнес на сотни тысяч гривен под Полтавой наладили пенсионерки 72 и 73 лет
14:44
Политика
Кто попал в "коренные народы" Зеленского и почему об этом заговорил Путин
14:24
События
Художник-акционист совершил несколько выстрелов и упал на землю на Красной площади в Москве
13:59
События
Исследование показало что коронавирус может спровоцировать нарушения, подобные болезни Альцгеймера
13:03
События
В растрате 900 тысяч гривен подозревают экс-работника аппарата Верховной Рады
13:00
События
Под Москвой мотоциклисту едва не отрезало голову натянутой в лесу проволокой
10:38
События
О том что мутировавший коронавирус лечится уже не так эффективно заявил врач
10:36
События
Когда ждать новую волну коронавируса в Украине сообщил главный санврач
10:34
События
Перед судом предстанут трое палачей, убивавшие бездомных в Киеве
10:31
События
Банду и "смотрящего", торговавших наркотиками разоблачили в СИЗО Киева
10:29
События
"Союзмультфильм" хочет продавать Netflix свою продукцию и делать совместные фильмы
10:23
События
Почему инфляция в Украине идет на рекорд и что будет с ценами дальше
10:00
События
Часть первой нитки "Северного потока-2" сегодня наполнят газом
09:58
События
Совместные военные ученые до сентября будут проводить Москва и Минск, а потом стартует "Запад-2021"
09:56
События
Марсоход "Чжужун" прислал в Пекин новое селфи с Красной планеты
09:40
События
В Киеве разоблачили даму, которая украла из Национального центра штаммы вируса азиатской чумы
08:27
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 июня 2021
Вчера, 2021-06-10
21:29
События
В Буче подруга застрелила выпускника сразу после экзаменов, делая фото для социальных сетей

Новости ТОП-7

Видео с "Буком" показали на заседании суда в Нидерландах по делу МН174320
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 июня 20213743
О чем новое интервью Путина, которое он целиком посвятил Украине3570
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 июня 20212775
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 июня 20211588
Суд в Гааге показал маршрут "Бука", сбившего Boeing МН171314
Что изменили в криминальном мире санкции СНБО против воров в законе850

Досуг

Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Как упаковка изделий ручной работы влияет на продажи в 2021 году?
Узнаваемость продукции представляет собой весьма приоритетное направление для многих компаний. Они делают её не только визуальной привлекательной, но и оригинальной, чтобы потребитель всегда смог узнать изделия знакомого бренда среди другой продукции представленной на полках.
Сегодня, 15:0356
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Автоклав электрический: от “А” до “Я”
Все реже украинцы покупают огневые автоклавы — с ними всегда велик риск прогадать. Или корпус под прямым воздействием огня начнет быстро портиться, или места между конфоркой и вытяжкой не хватит, или регулярное перетаскивание автоклава на плиту будет отнимать у вас все силы.
Сегодня, 14:5163
Элегантные платья в горошек
Элегантные платья в горошек
Для тогт, чтобы подчеркнуть свою женственность, стоит обратить на такой элемент гардероба, как платье. Всегда в моде остаются модели в горошек, которые подходят любой девушке. Самое главное - правильно выбрать размер и цвет. 
Сегодня, 14:4763
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Поиск, выбор и проверка товара к покупке с Aliradar
Удобным сервисом, функционал которого позволяет делать покупки товаров из любой категории торговой площадки Алиэкспресс, является Aliradar.
Сегодня, 12:1577
Плюсы Android TV Box
Плюсы Android TV Box
Сейчас, когда мир приближается к цифровой эпохе, кабельное телевидение уступило место сайтам потокового вещания и другим сервисам, которые позволяют нам использовать Интернет для просмотра шоу и фильмов.
Сегодня, 11:3982
Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила
Зачем нужны расширительные баки для систем отопления, или расширение воды — страшная сила
Теплоноситель в системах водяного отопления нагревается до 90⁰С. Трубы заполняются водой при температуре 15⁰С таким образом, чтобы было куда расширяться при нагреве.
Вчера, 21:32294

События

Сократить количество госслужащих на 10% хочет Кабмин
Сократить количество госслужащих на 10% хочет Кабмин
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости снизить предельную численность госслужащих центральных органов исполнительной власти и их представительств в регионах примерно на 10%.
Сегодня, 17:1645
Обыски по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 миллиарда проводят в офисе "Нафтогаза"
Обыски по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 миллиарда проводят в офисе "Нафтогаза"
Государственная фискальная служба сообщила обысках в офисе АО НАК "Нафтогаз Украины".
Сегодня, 17:1546
Наркобизнес на сотни тысяч гривен под Полтавой наладили пенсионерки 72 и 73 лет
Наркобизнес на сотни тысяч гривен под Полтавой наладили пенсионерки 72 и 73 лет
В городе Лубны Полтавской области разоблачили двух пенсионерок, которые торговали наркотиками.
Сегодня, 17:1341
Художник-акционист совершил несколько выстрелов и упал на землю на Красной площади в Москве
Художник-акционист совершил несколько выстрелов и упал на землю на Красной площади в Москве
В пятницу, 11 июня, российский художник-акционист Павел Крисевич открыл стрельбу на Красной площади Москвы.
Сегодня, 14:2468
Исследование показало что коронавирус может спровоцировать нарушения, подобные болезни Альцгеймера
Исследование показало что коронавирус может спровоцировать нарушения, подобные болезни Альцгеймера
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что Covid-19 может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера.
Сегодня, 13:5985
В растрате 900 тысяч гривен подозревают экс-работника аппарата Верховной Рады
В растрате 900 тысяч гривен подозревают экс-работника аппарата Верховной Рады
Киевская прокуратура сообщила бывшему директору Госстройкомбината управления делами аппарата Верховной Рады о подозрении в растрате 900 тысяч государственных средств.
Сегодня, 13:0367
7 Днів