Еще $150 млн на "сохранение территориальной целостности" Пентагон выделит Украине

Вашингтон выделит Киеву еще $150 млн, которые будут направлены на укрепление безопасности страны.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Там заявили, что деньги пойдут на "сохранение территориальной целостности" Украины, "защиту ее границ и улучшение взаимодействия с НАТО". В пакет помощи включает в себя поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА и средства для медицинской эвакуации раненых.

"Пентагон призывает Украину продолжать проводить реформы,… принять стратегию оборонной промышленности, которая поддержит потребности ВС Украины, повысит ее экономическую конкурентоспособность и улучшит корпоративное управление, ввести меры контроля за иностранными инвестициями, повысить эффективность и прозрачность оборонных закупок",— говорится в пресс-релизе.

Также там добавили, что с 2014 года США выделили Украине уже более $2,5 млрд и продолжает укреплять стратегическое партнерство с Украиной в сфере обороны.