Ермак хочет, чтобы партнеры Украины как можно скорее договорились о ее принятии в НАТО

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что надеется на скорое вступление Украины в НАТО. Он полагает, что страны блока должны как можно быстрее прийти к согласию в этом вопросе.

Об этом чиновник рассказал в интервью газете La Respubblica.

Ермак напомнил изданию слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что граждане страны сейчас находятся в опасности и им нужна помощь.

"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них", - сказал он.

Ермак добавил, что Украина имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые члены НАТО". Поэтому наша страна ждет конкретных и активных действий со стороны Альянса.

Ранее "Страна" приводила слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина уже перешла от просьб к требованиям в вопросе предоставления ПДЧ в НАТО спустя 13 лет ее игнорирования.

Также мы писали, что в правительстве Германии заявили, что вопрос о вступлении Украины в состав Североатлантического Альянса сейчас не стоит на повестке дня.