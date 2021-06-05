Вирастюк зачитал присягу под крики "Позор!" на заседании Рады

В ходе заседания Верховной Рады во вторник, 15 июня, нардепы заслушали присягу нового народного избранника Василия Вирастюка.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - зачитал он текст присяги.

В это время со стороны депутатов из группы "За будущее" были слышны крики "Позор!".