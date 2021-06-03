В ЕСПЧ по поводу уголовного дела против себя обратился Медведчук

Председатель политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, которого суд оставил под домашним арестом до 9 июля, обжаловал в ЕСПЧ действия украинской власти в отношении себя.

Об этом сообщил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в сети.

"Он (Медведчук - Ред.) обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Принимая во внимание последнее заявление Верховного Комиссара ООН по правам человека о грубых нарушениях, допущенных украинской властью при закрытии связанных с Медведчуком оппозиционных телеканалов, решение ЕСПЧ несложно предугадать. Как несложно предугадать и последствия для судей и прокуроров, нарушивших закон в угоду большому начальству. Дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решения долго ждать не придётся", - написал он.