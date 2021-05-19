Решение НАПК о незаконном назначении Витренко обжалует в суде Минюст

Министерство юстиции Украины обжалует в суде решение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о том, что Юрий Витренко был назначен главой "Нафтегаза" незаконно и контракт с ним должен быть расторгнут.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста на своей странице в Facebook во вторник, 15 июня.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, поскольку НАПК исполняет важную роль в реализации антикоррупционной политики, ее позиция не может игнорироваться.

При этом к агентству остается ряд вопросов, относительно требования отменить пункты 8 и 9 распоряжения Кабмина №370-р о назначении Витренко:

какая цель и юридический смысл в отмене пункта 9 распоряжения КМУ, если в части заключения контракта с Витренко оно носило разовый характер и уже выполнено?

зачем отменять пункт 9 полностью, если он касается не только Витренко, но и членов наблюдательного совета?

распространяется ли ограничение, установленное законом о предотвращении коррупции на Витренко с учетом того, что он выполнял обязанности министра менее одного года?

на момент назначения Кабмин выполнял полномочия не только общего собрания акционеров НАК, но и наблюдательного совета. Сейчас полномочий наблюдательного совета у Кабинета министров нет. Значит ли это, что для выполнения предписания НАПК нужно снова прекращать полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"?

"Учитывая вышеизложенное, предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", - заявил Малюська.