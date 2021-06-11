Нардеп от ЕС Федина заявила что "Нет русского языка, есть московский. Москва украла у нас название"

Парламентарий уверена, что "не существует России", вместо нее есть "Московская Федерация", которая появилась на болотах.

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина заявила, русский язык является "московским", а сама Москва "своровала у Украины название". Об этом парламентарий сказала в комментарии представителю портала Шарий.нет.

"Московский язык является так называемым вашим русским языком, однако, если мы говорим об исторической справедливости, то Москва скоммуниздила у нас название", — отметила Федина.

Также она заявила, что Москва "украла у Украины историю" и пытается приобщиться к историческому наследию Киевской Руси.

"Нет России и какого-то там русского мира. Есть Московия и Московская Федерация, которая зародилась на болотах Москвы", — подчеркнула Федина.