Что стоит за слухами о досрочных выборах президента уже в этом году

В политических кругах наблюдается неожиданное оживление вокруг темы досрочных выборов как президента, так и парламента.

Во власти такие планы опровергают, но разговоры все равно не утихают.

Чем они вызваны, кому выгодны и действительно ли дело идет к досрочным кампаниям, разбиралась “Страна”.

Пастух и волки

В политической части истеблишмента неожиданно стали обсуждать вероятность досрочных выборов, причем как президентских, так и парламентских. В принципе скорые перевыборы Рады у нас начинают предсказывать сразу после приведения к присяге очередного ее созыва. Благо парламентские кризисы у нас - дело частое, да и без них можно спровоцировать дискуссию ради политической выгоды.

Сейчас кризиса нет. Но есть предпосылки к нему.

Как писала “Страна”, Офис президента Владимира Зеленского (ОП) инициировал принятие так называемого законопроекта о деолигархизации. С его помощью ОП хочет уменьшить влияние особо крупного бизнеса на процессы в стране, подведя наиболее видных его представителей под статус олигархов и ряд политических и экономических ограничений.

По неофициальной версии, цель - получить инструмент давления на олигархат, шантажируя занесением в “позорный список”, и подыграть части общества, считающего этих самых олигархов преградой на пути Украины к светлому будущему.

Несмотря на авторство законопроекта, его принятие - под вопросом. Крупнейшие бизнесмены страны Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, которые первые в очереди на официальный статус олигарха, дали понять, что им не нравится такая перспектива. Даже эти двое способны с помощью своих парламентских лобби провалить голосование. А ведь проект не нравится и многим другим бизнесменам по тем же причинам, по которым он нужен Банковой.

Это и спровоцировало подозрения, что если Зеленский не получит желаемое, он попытается распустить Раду, уводя общественное внимание от своего поражения. Впрочем, гарант прекратил оживившеюся дискуссию, заявив на полях форума “Украина 30. Экономика без олигархов”, что роспуска не будет - во всяком случае пока.

“Сегодня Украине нужна стабильность, поэтому и законы такие (об олигархах - Ред.). Все должно быть регулировано на законодательном уровне. Я считаю, распускать Раду нет сегодня смысла с точки зрения стабильности прежде всего. Если депутаты работают - все прекрасно, а если не будут работать - не будет смысла в Раде”, - отметил гарант.

Как писала “Страна”, у Зеленского на случай саботажа голосования есть план “Б” в виде референдума с вопросом о необходимости принятия закона. Хотя этот сценарий даже критикуют в монобольшинстве, поэтому Офису, если не удастся переломить ситуацию, понадобятся другие запасные планы.

Впрочем, источник в руководстве президентской фракции “Слуга народа” (СН) прогнозирует, что антиолигархический законопроект все-таки примут. “Нас постоянно пугают перевыборами Рады.К этому уже привыкли. Возможно, это плохо: помните притчу о пастухе и волках? В этот раз кипеж поднялся из-за законопроекта об олигархах. Примем его и все утихнет”, - уверяет собеседник.

Враги за спиной

В этот раз, однако, одновременно в околовыборных разговорах всплыла тема досрочной президентской кампании, которую якобы задумал Зеленский уже даже чуть ли не в этом году.

Мотивация якобы следующая - сейчас по социологии Зеленский побеждает любого соперника во втором туре. Что будет к 2024 году, когда должны будут состояться очередные выборы, никто не знает. Поэтому есть смысл провести досрочные выборы прямо сейчас, победить на них, а потом проконтролировать избрание Рады, закрепив там большинство "слуг народа" еще на 5 лет.

В тоже время, источники “Страны” близкие к Офису президента отрицают подготовку такого решения.

Не видит признаков такой работы и политолог Руслан Бортник.

Хотя он считает такой сценарий маловероятным, сама шумиха вокруг этой темы “в принципе выгодна Зеленскому”. Эксперт не исключает, что Банковая сама распускает слухи о президентской “досрочке”.

“Ведь это серьезное давление на политическую систему, личное окружение Зеленского, правительство, парламент. Президент угрожает перезагрузить всю систему, в которой у него хорошие шансы остаться. Соратники понимают, что с новым мандатом доверия он явно будет обновлять команду, избавляться от токсичных фигур. Кроме того, Зе играет на настроениях в обществе, до половины которого поддерживает идею досрочных выборов как таковых”, - комментирует эксперт.

В свою очередь политолог Вадим Карасев считает, что даже слухи о досрочных выборах президента могут нанести вред реноме Зеленского. “Общество воспримет такие разговоры как попытку сыграть в продление срока. Получается, что президент - уже не тот парень, который хотел лучшего для своей страны, а стал циничным политиком, желающим продлить свое пребывание у власти. Имидж полетит к черту”, - настаивает эксперт.

Впрочем, народный депутат от СН Ирина Верещук сомневается, что слухи о скорых перевыборах могут быть выгодны кому-то из команды президента или самому Зе.

“Сегодня нет политического кризиса. Есть полное сотрудничество с президентом, чью логику действий мы (фракция СН - Ред.) понимаем. Я надеюсь, что президент понимает логику наших действий... Те, кто распространяет такие слухи, плохо представляют, что происходит у нас во фракции и партии”, - уверяет народный депутат Верещук.

Другой собеседник во фракции СН уверяет, что тему перевыборов запустила команда Петра Порошенко, который хочет перевести внимание общества со скандальных “пленок Бигуса”, в которых фигурирует экс-президент.

Олигархи сыграют в “Лего”

Как бы парадоксально это не звучало, в крупнейших финансово-промышленных группах (ФПГ), вероятно, приветствовали бы досрочные президентские выборы.

Об этом пишет телеграмм-канал "Политика страны".

"Если Зеленский действительно объявит досрочные выборы – это будет величайший подарок для его врагов.

Украинская элита, в самом широком понимании этого слова, уже пришла к выводу, что Зеленский – это беспредельщик, которого бы желательно отправить куда-то подальше от Банковой. Но как ему противостоять пока никто не понимает – до выборов президента еще далеко, а украинский олигархат привык жить по принципу – "любим любого президента до самых выборов или очередного Майдана, а потом сносим его при помощи своих медиа и партий". Поэтому начинать войну в открытую боятся – велик риск потерять все за время до выборов. Тем более, что механизм внесудебной расправы через СНБО уже отработан.

Назначение досрочных выборов президента (если они будут проведены в этом году) проблему решает кардинально.

В течение нескольких месяцев до выборов, телеканалы (которые власти не успеют отжать за такое короткое время у их нынешних собственников) опускают рейтинг президента ниже плинтуса, выводя на передние позиции его конкурентов. Начинает шататься вся система власти, включая СНБО – люди перестают быть уверенными в самом ближайшем будущем. Начнется разброд и шатание внутри фракции "слуг". И вполне реален сценарий, по которому Зеленский и вовсе во второй тур не попадает (это, кстати, технологически сделать проще, чем потом победить Зеленского во втором туре).

Поражение же Зеленского приведет к быстрому обрушению всей конструкции его власти. Причем даже без переизбрания парламента – после исчезновения центра управления полетом на Банковой "слуги народа" тут же развалятся на клубы по интересам и влиятельные люди будут собирать новые коалиции и формировать правительства как конструктор Лего.

Так что, конечно, для очень многих сейчас есть смысл держать кулаки за то, чтобы Зеленский все-таки внезапно объявил досрочные выборы президента, которые дают шанс переломить ситуацию", - говорит источник "Страны".