Выяснять продажу в Россию второго сериала студии "Квартал 95" в обход санкций СНБО не будет

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не намерен выяснять механизм продажи коммерческих прав на показ сериала "100 000 минут вместе" студии "Квартал 95" российскому телеканалу "СТС" в обход действующих экономических санкций.

Об этом со ссылкой на ответ СНБО сообщают "Украинские новости".

"Вопрос в Вашем письме (о продаже коммерческих прав на показ сериала "100 000 минут вместе" Студией "Квартал 95" телеканалу "СТС", к которому применены Украиной ограничительные экономические меры) не содержит просьбу о получении отраженной и документированной Аппаратом СНБО Украины информации, и поэтому это письмо не является запросом на получение публичной информации.

Также сообщаем, что к полномочиям СНБО Украины, определенным Конституцией и Законом Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины", не относится осуществление правоохранительной деятельности", - сказано в ответе.