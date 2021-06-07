В "Голосе" с трибуны Рады призвали Рудык сложить мандат и объявили о новой депутатской группе. Список нардепов

10 депутатов фракции "Голос" с трибуны Верховной Рады призвали лидера партии Киру Рудык сложить мандат из-за прогулов и выказали недоверие как ей, так и Ярославу Железняку. Кроме того парламентарии заявили о создании депутатской группы "Справедливость".
Об этом заявила нардеп Александра Устинова с трибуны Верховной Рады в ходе заседания в среду, 16 июня.
Она сказала, что Рудык пропустила 60% заседаний.
Также Устинова заявила, что десять нардепов из фракции "Голос" создают отдельную депутатскую группу "Справедливость". В нее вошли:
- Александра Устинова,
- Роман Лозинский,
- Андрей Шараскин,
- Соломия Бобровская,
- Юлия Клшименко,
- Наталия Пипа,
- Ольга Стефанишина,
- Владимир Цабаль,
- Ярослав Юрчишин,
- Галина Васильченко.
Напомним, в начале июня Сергей Притула объявил, что покидает партию "Голос", в списке которой он под номером 30 баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году и от которой он шел на выборы мэра Киева на 2020 в знак протеста против политики руководства.