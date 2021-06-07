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Политика Сегодня, 11:4646
В "Голосе" с трибуны Рады призвали Рудык сложить мандат и объявили о новой депутатской группе. Список нардепов

10 депутатов фракции "Голос" с трибуны Верховной Рады призвали лидера партии Киру Рудык сложить мандат из-за прогулов и выказали недоверие как ей, так и Ярославу Железняку. Кроме того парламентарии заявили о создании депутатской группы "Справедливость".

Об этом заявила нардеп Александра Устинова с трибуны Верховной Рады в ходе заседания в среду, 16 июня.

Она сказала, что Рудык пропустила 60% заседаний.

Также Устинова заявила, что десять нардепов из фракции "Голос" создают отдельную депутатскую группу "Справедливость". В нее вошли:

  • Александра Устинова,
  • Роман Лозинский,
  • Андрей Шараскин,
  • Соломия Бобровская,
  • Юлия Клшименко,
  • Наталия Пипа,
  • Ольга Стефанишина,
  • Владимир Цабаль,
  • Ярослав Юрчишин,
  • Галина Васильченко.

Напомним, в начале июня Сергей Притула объявил, что покидает партию "Голос", в списке которой он под номером 30 баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году и от которой он шел на выборы мэра Киева на 2020 в знак протеста против политики руководства.

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