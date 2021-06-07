В "Голосе" с трибуны Рады призвали Рудык сложить мандат и объявили о новой депутатской группе. Список нардепов

10 депутатов фракции "Голос" с трибуны Верховной Рады призвали лидера партии Киру Рудык сложить мандат из-за прогулов и выказали недоверие как ей, так и Ярославу Железняку. Кроме того парламентарии заявили о создании депутатской группы "Справедливость".

Об этом заявила нардеп Александра Устинова с трибуны Верховной Рады в ходе заседания в среду, 16 июня.

Она сказала, что Рудык пропустила 60% заседаний.

Также Устинова заявила, что десять нардепов из фракции "Голос" создают отдельную депутатскую группу "Справедливость". В нее вошли:

Александра Устинова,

Роман Лозинский,

Андрей Шараскин,

Соломия Бобровская,

Юлия Клшименко,

Наталия Пипа,

Ольга Стефанишина,

Владимир Цабаль,

Ярослав Юрчишин,

Галина Васильченко.

Напомним, в начале июня Сергей Притула объявил, что покидает партию "Голос", в списке которой он под номером 30 баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году и от которой он шел на выборы мэра Киева на 2020 в знак протеста против политики руководства.