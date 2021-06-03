Байден на встрече с Путиным назвал Россию великой державой

Президент США Джо Байден на встрече с главой РФ Владимиром Путиным назвал Россию великой державой.

Об этом он заявил в начале российско-американских переговоров в узком составе в Женеве в среду, 16 июня.

"Как я сказал уже, любая встреча лицом к лицу является полезной встречей. Мы пытаемся определить, где у нас есть общие вопросы и то, по каким вопросам можно работать вместе. А там, где у нас есть разногласия, мы должны сделать всё для того, чтобы мы смогли рационально и предсказуемо обсудить вопросы – две великие державы (two great powers - англ.)", - сказал Байден в ответ на слова Путина, который выразил благодарность за проведение этой встречи.

Российско-американские консультации начались со встречи в узком составе с участием Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Энтони Блинкена.