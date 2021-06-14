Зеленский рассказал, что Россия отрабатывает захват Киева, Харькова и Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что во время совместных военных Учений Беларуси и России "Запад - 2021" отрабатываются варианты возможного захвата крупных городов Украины.

Об этом глава государства сказал в ходе интервью для иностранных СМИ, обнародованном на сайте Офиса президента в среду, 16 июня.

"Если возвращаться к России, они говорят: "Мы тут при чем? Вы говорите с этими товарищами из "ДНР/ЛНР". Тогда вопрос: а "Запад-2021" (совместные военные маневры РФ и Беларуси), учения, которые вы проводите? Не "ЛДНР", не ОРДЛО, это вы проводите. Тогда скажите мне, а почему здесь - по той информации, которую мы получаем — отрабатываются варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова? Просто удивляешься, как можно вот так говорить одно, а делать другое", - сказал Зеленский.